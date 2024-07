Magaly Medina no apareció EN VIVO en su programa: Descubre la verdad detrás de su inesperada ausencia

La famosa conductora de espectáculos, Magaly Medina, no apareció en vivo en su programa 'Magaly Tv, La Firme'. Esto ha causado gran conmoción entre sus seguidores, quienes esperaban sus comentarios sobre el reciente escándalo entre Christian Cueva y Pamela Franco. En esta nota, descubre la verdad detrás de su inesperada ausencia.

A través de varias publicaciones en Instagram, la 'reina de los ampays' comentó que se siente extremadamente congestionada y debilitada debido a los abruptos cambios de temperatura ocurridos durante el fin de semana.

"Estoy muy congestionada, han sido los cambios bruscos de temperatura el fin de semana. Aquí estoy, aburrida, horrible, con un poco de fiebre y voy a tomar puras cosas calientitas para ver qué me para esta congestión terrible", señaló Magaly en un video publicado en sus historias de Instagram .

Esta noticia ha sorprendido a muchos, especialmente a aquellos que anticipaban sus críticas mordaces y comentarios sobre los últimos eventos en el mundo del espectáculo. Esta situación ha llevado a sus seguidores a mostrar su solidaridad y enviarle mensajes de apoyo y pronta recuperación en las plataformas sociales.

Anteriormente, Magaly Medina ha enfrentado problemas de salud que han afectado su presencia en el programa. El 17 de junio pasado, la conductora no pudo estar presente en su espacio habitual debido a una faringitis que le dificultaba hablar.

En esa oportunidad, ATV decidió emitir una repetición del programa, lo que causó controversia entre sus seguidores.

Para contrarrestar las críticas, Magaly Medina recurrió a sus redes sociales para explicar su situación y responder a sus críticos.

"Yo no busco llevarme bien con nadie, como tú hay muchos que me odian por ser como soy, pero también hay otros (la mayoría) que me ama por la misma razón", expresó la conductora en un video.