29/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un puesto de comando móvil opera en Piura para monitorear de forma permanente la emergencia por las lluvias intensas e inundaciones. El Ministerio de Defensa informó de su instalación, y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) lo mantiene operativo en la zona afectada.

Una unidad conectada con el COEN

Se trata de una unidad todoterreno enlazada directamente con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Según Indeci, desde allí se sigue en tiempo real el despliegue de los Grupos de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres (GIRED).

Desde ese punto también se entregó al ministro de Defensa un reporte detallado de los sectores afectados. El jefe de Indeci, Luis Enrique Vásquez, ubicó el puesto en la localidad de Ignacio Merino y dijo que por allí se canaliza la ayuda humanitaria que llega a la región.

Ayuda que llega por río

Indeci informó que distribuyó 1700 canastas de víveres y 1700 bidones de agua de siete litros, donados por la Fundación Romero. Para llegar a los sectores inundados y aislados, efectivos del Ejército y de la Policía Nacional trasladaron los bienes en botes tipo Zodiac. En Ignacio Merino, vecinos habilitaron una vivienda como olla común, donde se prepararon 170 almuerzos. La ONG ADRA aportó otros 100.

Familias afectadas y agua empozada

Vásquez señaló que, según estimaciones iniciales de las autoridades regionales, habría poco más de 2000 familias afectadas por las inundaciones. Aclaró que la cifra aún está pendiente de oficializarse. Las familias trasladadas a un albergue en el sector Algarrobos reciben alimentación. Mientras tanto, se trabaja en evacuar el agua acumulada en Ignacio Merino, Cinco Esquinas, Dos Grifos y Tallanes.

Indeci aseguró que seguirá articulando esfuerzos con los sectores del Gobierno, las Fuerzas Armadas, la Policía, las autoridades locales y el sector privado. Vásquez llamó a las empresas y a los voluntarios a seguir sumándose con apoyo humanitario. Pidió además a la población seguir la información oficial para tomar previsiones ante nuevas lluvias.