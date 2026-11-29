29/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un nuevo aviso meteorológico ante la ocurrencia de lluvias de ligera a extrema intensidad en diversas regiones del país para las próximas 24 horas. A continuación, en la presente nota, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones si es que te encuentras en los departamentos alertados.

Atención en Piura y Tumbes

Según el nuevo pronóstico del Senamhi, del domingo 29 hasta la 1:00 p. m. del lunes 30 de noviembre, se esperan lluvias extremas ( nivel de alerta roja ) en sectores de la costa norte, principalmente en algunas provincias de Tumbes y Piura, las cuales se detallan a continuación:

Piura : Ayabaca, Paita, Piura, Sullana, Talara

: Ayabaca, Paita, Piura, Sullana, Talara Tumbes: Contralmirante Villar, Tumbes, Zarumilla

📣 #Pronóstico #Minam #Senamhi | Lluvias de moderada a extrema intensidad en Tumbes y Piura; de moderada a fuerte intensidad en la sierra. También se prevén nevadas, granizadas y lluvias en la selva alta. 📅 Del 29 al 30 de noviembre. 👉 https://t.co/wr7wflHsjN https://t.co/5wC8KFqXZ0 November 29, 2026

Asimismo, se espera lloviznas de moderada a fuerte intensidad en la costa sur; sin embargo, no se descartan lloviznas de ligera intensidad sobre la costa central. Tamibién se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad a lo largo de la sierra, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Además, se esperan nevadas sobre los 4 000 m s. n. m. y granizadas por encima de los 2 900 m s. n. m., principalmente sobre la sierra centro y sur.

Del mismo modo, se calculan lluvias y chubascos localizados de ligera a moderada intensidad a lo largo de la selva alta; asimismo, no se descarta lluvia localizada en el resto de la selva. Las lluvias estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y ejecutar las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período en alerta.