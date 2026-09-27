Chiclayo: tres menores fueron detenidos tras denuncia por presunto abuso a escolar de 13 años

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo caso de abuso contra un menor de edad ha sido reportado en el norte del país. Frente a esta denuncia, tres menores de 13, 14 y 16 años fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional, luego de ser implicados en presuntamente dopar y abusar sexualmente de una compañera de estudios de 13 años, en Chiclayo, región Lambayeque.

Tres menores fueron detenidos por presunto abuso

Según información policial, la denuncia fue presentada por la madre de la menor en la Comisaría PNP del Norte de Chiclayo, luego de encontrar a su hija desorientada tras haber salido de su vivienda, ubicada en el distrito de Pimentel.

De acuerdo con el reporte policial, la adolescente de 13 años salió de su domicilio con la intención de encontrarse con uno de sus compañeros de clase. Sin embargo, momentos después, la madre intentó comunicarse con la menor, pero no obtuvo respuesta, por lo que decidió acudir hasta su vivienda.

Al llegar al lugar, encontró a su hija en un estado de desorientación. Ante las preguntas de su madre, la menor habría manifestado que fue obligada a consumir una sustancia, que la habría hecho perder el conocimiento, periodo en que permaneció inconsciente la escolar habría sido víctima de abuso sexual por parte de uno de sus compañeros.

Menores fueron trasladados a dependencia policial

Luego de recibir la denuncia, los agentes policiales procedieron con la detención de los tres menores de 13, 14 y 16 años que estarían vinculados al caso en contra de la adolescente. Los jóvenes fueron trasladados hasta la dependencia policial correspondiente para continuar con las diligencias.

Posteriormente, los menores fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Familia, que deberá determinar las acciones correspondientes dentro del marco legal aplicable a adolescentes involucrados en presuntos hechos delictivos. Frente a esta situación, el Ministerio de la Mujer se ha pronunciado para brindar su respaldo a la víctima que denunció el hecho.

"El equipo legal del MIMP, ha solicitado al @Poder_Judicial medidas de protección a favor de la adolescente y participa en las diligencias preliminares. Asimismo, ante la @FiscaliaPeru ha pedido la medida de internamiento preventivo para los adolescentes investigados, de acuerdo con la legislación", expresó el comunicado.

#Lambayeque | Ante el caso de una adolescente de 13 años, víctima de presunta violencia sexual, por parte de sus compañeros de colegio, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, asesora legalmente a la familia a través del Programa Nacional Warmi Ñan, desde que se... pic.twitter.com/5M8SoGZ3Jx — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) September 27, 2026

Finalmente, las autoridades de Chiclayo continuarán con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos en contra de la menor de 13 años, para determinar la participación que habría tenido cada uno de los detenidos y recoger los elementos necesarios para establecer responsabilidades.