29/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En comunicación con Exitosa, Santos Portilla, presidente de la Asociación de Productores Arroceros del Valle San Lorenzo, avizoró que si las lluvias continúan en Piura el precio del arroz podría incrementarse. Y sostuvo que es muy probable que para el mes de enero podría seguir dicho aumento en el costo.

El arroz pasa a manos de grandes comerciantes

Santos Portilla explicó que el incremento del precio del arroz se produce cuando el producto deja de estar en manos de los agricultores y pasa a los grandes comerciantes, quienes posteriormente lo distribuyen a precios más elevados.

"Cuando el arroz empieza a subir, es porque ya no lo tiene el agricultor. Lo que hemos podido cosechar, ¿a quién se lo hemos vendido? A los molineros o a los grandes inversionistas", afirmó.

Diferencia de precios afecta a consumidores

El dirigente arrocero cuestionó la diferencia entre el precio que reciben los productores y el que pagan los consumidores. Asimismo, señaló que esta situación perjudica tanto a los agricultores como a la economía de las familias.

"Nos compran a S/1.20 el kilo y ellos lo venden a S/3.50 o hasta S/5. Nosotros somos los golpeados y perdedores. Sin embargo, todo se lo llevan los grandes empresarios. Eso va a repercutir en el ama de casa", agregó.

Arroz podría alcanzar los 200 soles

Asimismo, estimó que, si continúan las lluvias en Piura, el precio del arroz podría dispararse en las próximas semanas. Incluso, advirtió que esta tendencia podría mantenerse hasta enero y elevar considerablemente el costo del producto.

"Yo pienso que en 20 días, a lo mucho un mes, el arroz se va a disparar y para nosotros no hay beneficio. Calculo que un saco de arroz semi extra llegaría a un promedio de S/150, incluso S/200", mencionó.

De esta manera, Santos Portilla advirtió que la continuidad de las lluvias en Piura podría afectar el precio del arroz, con posibles incrementos en las próximas semanas que se extenderían hasta enero.