29/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) realizará 174 Jornadas descentralizadas de documentación en 21 regiones del país. Las jornadas comenzarán entre el lunes 30 de noviembre y el domingo 6 de diciembre, y algunas rutas seguirán con atenciones programadas hasta el 11 de diciembre.

Campañas para obtener el DNI

Mediante su Subdirección de Fortalecimiento de la Identidad (DRIAS), el Reniec lleva sus brigadas a comunidades, caseríos y zonas urbanas para que más peruanos tramiten su documento sin viajar a una oficina. En estas campañas se realizan trámites de DNI y asistencia registral en todos los puntos de atención. Solo 124 de las 174 intervenciones incluirán la entrega de documentos.

¿En qué localidades será la atención?

Las brigadas visitarán Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín y Ucayali.

Áncash: 11 intervenciones, del 30 de noviembre al 6 de diciembre.

Cajamarca: 14 jornadas, del 1 al 4 de diciembre.

Puno: 21 intervenciones, del 2 al 4 de diciembre.

Lima Metropolitana: Carabayllo, Independencia, Santa Rosa, Ancón, Cercado de Lima, Los Olivos, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Comas y Villa El Salvador. Además, habrá atención en Pativilca (Barranca) el 10 de diciembre.

Otras: La Libertad atenderá en Chicama, Alto Trujillo, La Esperanza y Guadalupito, y los días 10 y 11 en Paiján y Pacasmayo. Lambayeque irá a Monsefú, Santa Rosa y Túcume.

¿Quiénes acceden gratis?

El trámite gratuito está dirigido a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años , personas con discapacidad, ciudadanos en pobreza o pobreza extrema según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) y adultos mayores de 60 años en situación de especial vulnerabilidad . Cada persona debe cumplir los requisitos del trámite que solicite.

Recomendaciones antes de acudir

Quienes quieran recoger un DNI ya tramitado deben comprobar que figure al 100% en la consulta de estado de trámite y confirmar que la campaña elegida incluya la entrega. Como los servicios cambian según la sede, la ciudadanía debe verificar la fecha, la dirección y el horario, y llegar con la debida anticipación.

Es así que el Reniec desplegará 174 jornadas descentralizadas de documentación en 21 regiones. Las atenciones se iniciarán entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre, y algunas rutas se extenderán hasta el 11 de diciembre.