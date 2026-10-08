Caso Liceo Naval: comandante general de la Marina pide perdón a familia de adolescente víctima de abuso sexual

08/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El comandante general de la Marina de Guerra del Perú, almirante Javier Bravo De Rueda Delgado, pidió perdón a nombre de su institución por los últimos casos de abuso sexual que compromete a alumnos del Liceo Naval Almirante Guise.

Durante la ceremonia de honor por los 205.° de la entidad castrense y el 147.° aniversario del Combate Naval de Angamos, el oficial se dirigió a la familia de la víctima del lamentable hecho ocurrido a mediados de septiembre, ratificándole su respaldo en medio de la presencia de la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde-Llosa.

Expresa solidaridad con la víctima y su familia

Como se recuerda, tras revelarse el caso, el Tercer Juzgado de Familia de Lima dictó el pasado 18 de septiembre, cuatro meses de internamiento preventivo en contra de los seis adolescentes investigados por el agravio hacia un menor de 16 años.

A más de 20 días de conocerse el hecho ocurrido en un bus, Bravo De Rueda se expresó públicamente por primera vez sobre el accionar de los menores, hoy internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (Maranguita), dirigiéndose a los familiares del joven afectado.

"Ante los hechos ocurridos recientemente con nuestra familia naval, expresamos nuestra más sincera solidaridad con la víctima y su familia. Rechazamos todo acto de violencia y lamentamos profundamente lo sucedido", expresó.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El comandante general de la Marina de Guerra del Perú, Javier Bravo de Rueda Delgado, pidió disculpas a la familia del menor agredido sexualmente en el colegio Liceo Naval y expresó su solidaridad con la víctima, rechazando todo acto de violencia. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j October 8, 2026

Nuevo caso similar se registra en "Maranguita"

Durante la noche del miércoles 7 de octubre, un nuevo hecho similar fue denunciado al interior de "Maranguita", teniendo como acusado a uno de los seis adolescentes del Liceo Naval.

De acuerdo con información preliminar, el presunto intento de agresión sexual habría un día antes, al promediar las 8:00 p. m., en el área de las duchas del centro juvenil, delante de otros cuatro menores.

En ese sentido, durante la madrugada del jueves 8 de octubre, llegaron al centro de rehabilitación los familiares de los adolescentes involucrados, representantes del Ministerio Público, de la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer y un médico legista del Ministerio Público para que realicen sus diligencias, conforme a ley.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo realizó acciones de supervisión ante la denuncia presentada por los familiares de la víctima. Bajo esta premisa, instó a las autoridades competentes a determinar las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan.

Pese al perdón ofrecido por el comandante general de la Marina, este nuevo hecho vuelve a manchar el nombre de la institución. Los familiares exigen justicia.