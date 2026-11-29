29/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de precipitaciones de ligera a extrema intensidad en la costa norte y sierra para las 48 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que te encuentras o estás viajar a uno de los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán el fenómeno climatológico?

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 490 de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, desde el lunes 30 de noviembre hasta el miércoles 2 de diciembre, continuarán las precipitaciones de moderada a extrema intensidad ( alerta roja ) en la sierra, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

Asimismo, se prevé la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3 800 m s. n. m. en la sierra centro y sur, en algunas provincias de los departamentos de Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa y Puno.

Del mismo modo, para la costa norte también se esperan lluvias de moderada a extrema intensidad, principalmente en Tumbes y en sectores de la costa interior de Piura, los cuales se menciona a continuación:

Piura : Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara

: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara Tacna: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla

Para los días en mención se esperan acumulados de lluvia entre 5 y 100 mm/día en la costa norte, entre 5 y 55 mm/día en la sierra norte, entre 5 y 25 mm/día en la sierra centro y valores cercanos a 20 mm/día en la sierra sur. Además, no se descarta la ocurrencia de lloviznas en distritos cercanos al litoral de la costa centro y sur.

🌧️📣 #Aviso #MINAM #SENAMHI | Del 30 de noviembre al 2 de diciembre se prevén lluvias de moderada a extrema intensidad en la costa norte y sierra, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento, granizo y nevadas. https://t.co/QgNn5XLFxK https://t.co/Fk6CaJRliD November 29, 2026

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y ejecutar las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período en alerta.