28/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El B.A.P. Tacna ya se encuentra rumbo hacia la región Piura con 18 mil litros de agua potable destinados a las familias afectadas por las lluvias e inundaciones por el fenómeno El Niño. Esta embarcación busca reforzar el abastecimiento en las zonas vulnerables de Paita.

B.A.P. Tacna transporta agua potable hacia Paita

El agua fue tratada y envasada mediante la planta desalinizadora instalada a bordo del buque, esta permite obtener agua potable a base del agua del mar. La Marina de Guerra del Perú tendrá a su cargo la distribución del suministro entre los pobladores damnificados por las intensas precipitaciones.

Ante ello, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde anunció el desplazamiento de este buque naval como parte de las acciones del Gobierno que busca atender las emergencias que deja el fenómeno El Niño.

🚢🇵🇪 El B.A.P. Tacna transporta 18 mil litros de agua potable hacia Piura, como parte del despliegue de cinco buques multipropósito dispuesto por el Gobierno para reforzar la respuesta ante las emergencias ocasionadas por El Niño. Ante El Niño, el #PerúResponde. https://t.co/HsG0XPSMuK — Mindef Perú (@MindefPeru) November 28, 2026

La embarcación tiene previsto arribar este domingo 29 al Terminal Portuario de Terminales Portuarios Euroandinos, en Paita. Una vez allí, se darán las acciones correspondientes para transportar el agua potable hacia todos los sectores que requieren asistencia.

El B.A.P Tacna es la segunda nave que acudió al norte del país dentro del despliegue de cinco buques multipropósito dispuesto por el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa para fortalecer la atención de las emergencias y el traslado de ayuda humanitaria.

Traslado de agua potable

Marina refuerza ayuda humanitaria en Piura

La primera embarcación en movilizar este despliegue fue el B.A.P. Paita, la cual partió a inicios de noviembre desde la Base Naval del Callao rumbo al puerto de Paita. Ambas unidades forman parte de las operaciones logísticas que organiza el Gobierno para atender a las poblaciones damnificadas por las lluvias y e inundaciones.

Recientemente, el B.A.P. Tacna y el B.A.P. Paita participaron de una jornada de asistencia humanitaria en Piura el último 13 de noviembre. Allí, se entregaron más de 3 mil litros de agua potable, que de igual forma, fueron producidos y embolsados a bordo de la unidad naval.

El B.A.P. Tacna rumbo a Piura

Esta ayuda humanitaria fue dirigida a unas 120 familias, las que equivalen aproximadamente 500 personas, del AA. HH. Jehová Jireh, donde sus habitantes también venían afrontando las dificultades de acceder al agua potable.

El ministro de Defensa también destacó la capacidad logística de las cinco embarcaciones que buscan trasladar recursos, reabastecer suministros y relevar personal en medio de las emergencias ocasionadas por el fenómeno El Niño.

Hasta el momento del desarrollo de esta nota, el B.A.P. viene transportando 18 mil litros de agua potable hacia Piura, como parte de las acciones de asistencia a las familias damnificadas por el efecto climático.