29/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, respaldó en entrevista con Exitosa a que se investigue a cada autoridad de su región por la tardía reacción frente a la emergencia por lluvias.

El funcionario resaltó que se creó un grupo de respuesta rápida y se informó que debían estar alerta, aunque lamentó que se presentaran inconvenientes operativos. Asimismo, afirmó que habría más de 2 mil damnificados en Piura.

🔴🔵 #EnDefensaDeLaVerdad 👨‍⚖️| En entrevista con Exitosa, Luis Neyra León, gobernador regional de Piura, se mostró a favor de se investigue a cada autoridad de su región por la tardía reacción ante la emergencia por lluvias. Resaltó que se creó un grupo de respuesta rápida y que... pic.twitter.com/t1lqeGVCAQ — Exitosa Noticias (@exitosape) November 29, 2026

Inconvenientes en SARE de Ignacio Merino

Como se sabe, el defensor del pueblo, José Gutiérrez, anunció una probable denuncia contra autoridades piuranas por ineficiencia ante un escenario previsto. Ante ello, Neyra León respaldó la indagación y evitó responsabilizar directamente a los alcaldes, aunque indicó que su gestión actuó apenas comenzó la lluvia.

"Yo creo que deberían hacer una investigación, por supuesto, nadie niega que haya una investigación, pero que a cada autoridad se le investiguen por la parte que le corresponde hacer", dijo Luis Neyra León.

El funcionario mencionó que en la Plataforma de Defensa Civil existen actas donde se solicitó a todos los sectores estar alerta y listos para accionar. No obstante, explicó que faltaron operadores para las motobombas y los SARES ya dispuestos.

En el SARE de Ignacio Merino, incluso, no querían encenderlo y debieron impermeabilizar cables ante el posible peligro de electrocución por la rápida subida del agua.

En esa línea, reiteró que las precipitaciones se anunciaron con mucha anticipación, pero no todos tomaron acciones. Añadió que, si todos los sectores hubieran actuado desde el inicio, la emergencia no habría alcanzado esta magnitud.

Balance supera los 2 mil damnificados

Sobre el balance tras la visita de la presidenta Keiko Fujimori a Piura, precisó que las cifras oficiales registran dos mil damnificados, pero advirtió que son muchos más.

"También hay que entender que la única manera de entregar los bienes de ayuda humanitaria es justamente con el trabajo de la Secretaría Técnica de Defensa Civil de las municipalidades", agregó el gobernador de Piura

Por ello, informó que el día anterior se reunió con alcaldes, el fiscal de prevención del delito y el representante de la Defensoría del Pueblo en Piura, aunque no llegó el del Ministerio de Vivienda. El fin es empadronar familias en el sistema SINPAD.

Agregó que pidieron un decreto de urgencia para exonerar ese trámite, pero no se emite. Por ese motivo, los funcionarios no se "arriesgan" porque la Contraloría revisa los procedimientos.