Desborde del rio Challohuma en San Juan del Oro dejo 5 viviendas colapsadas, 54 familias afectadas y más de 750 animales desaparecidos

05/03/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Precipitaciones fluviales registradas esta madrugada en la selva puneña trajo por segunda vez la crecida y desborde del rio Challohuma en el distrito de San Juan del Oro de la provincia de Sandia, y hasta el momento Defensa Civil reporto 5 viviendas rusticas colapsadas, 54 familias afectadas, desaparición de 250 pollos, 97 gallinas de casa, 221 cuyes, 2 instituciones educativas colapsadas y más de 500 metros de carretera afectada, un puente nacional afectada.

Durante los dos primeros meses del año 2023 ya presentaron 2 emergencias del rio Challohuma, así como el pasado 18 de febrero con afectaciones inferiores. Sin embargo, el 26 de noviembre del 2018 se perdieron mas de 10 viviendas que colapsaron, dos granjas de pollos desparecidos, mas de 20 cerdos desaparecidos, un grifo afectado, una camioneta afectada, animales menores desaparecidos, más de 1 kilómetro de carretera nacional afectado y un puente nacional a punto de colapsar, fue los resultados de esa emergencia.

En los años 2019, 2020, 2021 y 2022 de manera muy permanente se presentaron emergencias de menor magnitud, sin embargo, dejo grandes estragos de perdida de las familias que viven la zona, y hasta el momento no se han realizado acciones preventivas para brindar tranquilidad a la población y por el desinterés de las autoridades de turno de eses años nunca de preveo proyectos de remediación como es la construcción de la defensa rivereña en el lugar.

"El 18 de febrero paso lo mismo, en eses entonces después de la emergencia como Defensa Civil del distrito hemos tomado las acciones preventivas con 3 maquinarias pesadas, para realizar limpieza de cause y encausamiento del rio por varios días e incluso el enrocamiento, pero al parecer esta no fue suficiente para que nuevamente ocurriera otra emergencia. En estos momentos estamos realizando nuevamente los trabajos con maquinarias para evitar más perdidas, también estamos trasladado la ayuda humanitaria para atender a las familias afectadas y damnificas", informo Adolfo Aquise Mendoza, secretario técnico de Defensa Civil de esa localidad.

Por otro lado, el alcalde de esa localidad Aníbal Quispe Álvarez, indico que presentaron a FONDES un expediente técnico para la construcción de la defensa rivereña meses atrás para evitar estas emergencias que en la actualidad no dejan tranquilo a la población. Sin embargo, por la coyuntura actual no se dan los trámites correspondientes, y ha hecho el llamado para dar la celeridad del caso y su financiamiento, sabiéndose que la entidad local no está en las posibilidades de ejecutar una obra de gran magnitud con un presupuesto alto.

"En estos momentos estamos realizando los trámites para que el distrito sea declaro en estado de emergencia y de esa manera ser escuchados para un posible Defensa Rivereña y de no lograr el objetivo, esta emergencia se activara en cualquier momento, esto ya lo advirtió el INDECI Lima y traerá mayores consecuencias", dijo la autoridad local.