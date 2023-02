Huaico en Arequipa: Poblador perdió negocio familiar y cerca de 250 mil soles en productos

10/02/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¡Lamentable! Un poblador perdió su negocio familiar y productos valorizados en cerca de 250 mil soles luego de que la caída de un huaico golpeara fuertemente al centro poblado Posco Misky, ubicado en la provincia de Camaná, región Arequipa.

En declaraciones para Exitosa, Aurelio García Taco dijo que la situación es dolorosa, tanto para él como para su familia, porque han perdido el sustento que les costó construir durante tantos años de esfuerzo.

"Aquí funcionaba una botica y un bazar, con venta de ropa, juguetes, regalos y era un negocio que estaba (dedicado) en ese rubro completo. El negocio era tanto de mi hija, como de mi esposa, era familiar el negocio. El panorama, la situación, lo dice todo. Esto ha sido bastante doloroso y muy rápido", manifestó en nuestro medio.

Sin embargo, el hombre se mostró agradecido porque, pese a la desgracia, su familia continúa con vida. Tras ello, manifestó sus expectativas de volver a salir adelante.

"Todo lo que se ha logrado aquí ha sido a base de esfuerzo, sacrificio, privaciones, y se ha perdido en segundos todo el sacrificio familiar de muchísimos años. Eso es lo que, a veces, un poquito nos duele. Pero, damos gracias a Dios que estamos con vida, que eso es lo más importante, y lo que pensamos, yo creo que todos mis compañeros, es volvernos a levantar", expresó.

No obstante, el señor Aurelio García criticó que el alcalde del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel no se haya apersonado al lugar de los hechos para atender a los damnificados por el huaico.

"Nosotros aquí nos hemos buscado nuestro trabajo, no le pedimos nada al Gobierno, aportamos al Gobierno. Lo que es más doloroso es que, en estos momentos críticos, nos sentimos muy abandonados, en principio de nuestro gobierno local, de la Municipalidad Mariano Nicolás Valcárcel, porque siendo hoy, ya han pasado cuantos días de la desgracia, no lo vemos al alcalde aquí. Sabiendo que el alcalde es presidente de Defensa Civil, no viene, no ha venido y eso nos da mucho que pensar", afirmó en Exitosa.

