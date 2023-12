Búnker de Pachacámac: Jueza libera a presuntos delincuentes por supuestas "pruebas insuficientes"

Todos los presuntos delincuentes que habían sido detenidos en el búnker de Pachacámac han sido liberados por el Poder Judicial (PJ) luego de que no se hayaran "pruebas suficientes" para dictar prisión preventiva en su contra.

Ello mediante la jueza Leny Zapata Andía, del Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente, quien determinó comparecencia a los investigados tras evaluar el pedido fiscal y los elementos de convicción presentados.

"No superaría los cinco años de la pena privativa de la libertad, por lo tanto no es idónea, no es necesaria", dijo la magistrada en la audiencia del caso.