Búnker en Pachacámac: Poder Judicial investigará a jueza que dejó en libertad a todos los detenidos

El Poder Judicial (PJ) anunció que investigará a la jueza Leny Zapata Andía, del Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente, por disponer la liberación de todos los presuntos delincuentes que habían sido detenidos en el búnker de Pachacámac.

La mencionada decisión fue dada a conocer a través de un comunicado, donde se informa que se realizó la petición correspondiente ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial de Lima Sur para tome las medidas del caso e inicien las diligencias correspondientes.

En esa misma línea, el Poder Judicial indicó que la permanencia de Leny Zapata Andía en su cargo de jueza Supernumeraria sería evaluada si la Autoridad Nacional de Control detecta que cometió una infracción al liberar a los detenidos del búnker de Pachacámac.

Del mismo modo, agregó que los magistrados de la sala penal de apelaciones del caso deberán pronunciarse sobre la decisión de la jueza en segunda instancia. Ello luego de la apelación de la Fiscalía de la Nación.

Cabe decir que todos los presuntos delincuentes que habían sido detenidos en el búnker de Pachacámac fueron liberados por el PJ por una supuesta falta de "pruebas suficientes" para dictar prisión preventiva en su contra.

Como recuerda, quien tomó dicha decisión fue jueza Leny Zapata Andía, quien determinó comparecencia a los investigados tras evaluar el pedido fiscal y los elementos de convicción presentados.

"No superaría los cinco años de la pena privativa de la libertad, por lo tanto no es idónea, no es necesaria", dijo la magistrada en la audiencia del caso.