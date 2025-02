Caso Cofre: Dina Boluarte apelará resolución del Poder Judicial que rechazó concluir investigación

Juan Carlos Portugal, abogado defensor de la presidenta de la república, Dina Boluarte, rechazó que se haya ampliado el plazo para seguir con las investigaciones contra su patrocinada por el caso 'Cofre'. De acuerdo al letrado, el Ministerio Público notificó la extensión de las investigaciones de forma extemporal.

Portugal reconoció que la Fiscalía es "dueña de su investigación", pero cuestionó haber sido notificado el 26 de diciembre, estando el documento listo el 20 de diciembre. En tal sentido, aclaró que por esa razón la mandataria optó por su derecho a guardar silencio, no así como en otras cinco carpetas fiscales.

"Son tres días hábiles que nuestro estatuto procesal penal permite para poder impugnar la decisión. No vamos a esperar hasta el día lunes, va a ingresar la apelación el día de mañana (14 de febrero). La investigación por supuesto continúa, esta decisión no afecta la continuidad de la misma", comentó.

Por último, añadió que la Fiscalía contó con los tres meses definidos para citar a la mandataria y no lo hizo, razón por la cual la mandataria apelará a la decisión.

"Se habla de muchos actores protagónicos en esta historia, en efecto, y siguen apareciendo. Pero la principal protagonista de todo esto no fue citada dentro de los noventa días iniciales. (...) Durante los primeros 79 días no la citó el Ministerio Público, citando a otras personas. Los once días restantes, luego del mensaje de la nación, tuvo la oportunidad y no lo hizo", refirió.