Caso 'Cuellos Blancos': Jorge Luis Salas Arenas renuncia a antejuicio por nueva denuncia

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, informó mediante un comunicado su renuncia al derecho de antejuicio, menos de 48 horas después de la denuncia constitucional presentada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.

Esto facilitará a la Fiscalía de la Nación la investigación por el caso 'Cuellos Blancos', además de no ser sometido a un proceso dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y el Pleno.

Vale recordar que la tesis presentada por el Ministerio Público (MP) sustenta que Salas Arenas habría beneficiado a Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao.

Villena imputó al presidente del JNE de ser instigador del delito de negociación incompatible, el cual habría ocurrido en 2017, cuando era juez de la Corte Suprema. En dicho periodo, habría incitado a Walter Ríos a contratar a su exasesor Pavel Cárdenas.

Por otro lado, en diciembre de aquel año, medios nacionales revelaron audios donde se le escucha a Ríos coordinar la contratación de Cárdenas.

"No me interesa si reúne las condiciones, me interesa la lealtad", se le escuchó decir al sentenciado exmagistrado en uno de los audios.