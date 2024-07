Comisión de Justicia aprueba el dictamen que sancionará penalmente a menores de 16 y 17 años

03/07/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

Luego de una extensa evaluación, la Comisión de Justicia del Congreso de la República, que se encuentra bajo la presidencia del legislador Américo Gonza, aprobó el dictamen que permitirá sancionar penalmente a menores de edad de 16 y 17 años.

Como se recuerda, el dictamen como texto se mantuvo estancado, y pasó a cuarto intermedio debido a las implicancias de tener a este tipo de normativas dentro de los tratados internacionales.

Fue durante esta tarde que Américo Gonza insistió con su propuesta, y consiguió ocho votos a favor del dictamen.

¿Quiénes votaron a favor?

Algunos de los legisladores que estuvieron de acuerdo con la propuesta en Perú Libre fueron Flavio Cruz y Kelly Portalatino. Por el lado de Fuerza Popular, Patricia Juárez y Jorge Morante firmaron, mientras que en Renovación Popular lo hizo Alejandro Muñante.

También se contó con el voto de Mario Acuña de Alianza para el Progreso y Heidy Juárez, de la bancada Podemos.

Por otro lado, Américo Gonza, presidente de la comisión, precisó que la regulación será estrictamente para delitos de gravedad.

"Creemos que tiene concordancia de sancionar estas conductas, porque sino van a seguir mal utilizando en las bandas a los jóvenes criminales y no van a tener sanción", declaró.

Proyecto de ley rechazado por MP

Como se recuerda, el pasado 26 de junio, el Ministerio Público rechazó el proyecto de ley que busca establecer responsabilidad penal a menores de 16 años, alegando que la propuesta legislativa impulsada por Juan Burgos Oliveros vulnera la protección de los derechos de los niños y adolescentes.

Los fiscales indicaron que el gobierno peruano tiene la obligación de aplicar la "Convención de los Derechos del Niño" a fin de garantizar la efectividad de todos los derechos reconocidos en beneficio de la población menor de edad.

Además, sostienen que, en aplicación del Principio de "No Regresividad", los derechos específicos a favor de niños, niñas y adolescentes, no pueden ser eliminados, reducidos o restringidos. En ese sentido, resaltó que no sería suficiente la argumentación del congresista sobre un presunta reducción de la inseguridad ciudadana y los índices de participación de adolescentes que incurren en delito.

Sin embargo, y a pesar de esta negativa, la Comisión de Justicia aprobó el dictamen que sancionará penalmente a menores de edad de 16 y 17 años en caso cometan crímenes graves.