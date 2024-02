Denuncian penalmente a fiscales Vela y Domingo Pérez y al periodista Gorriti tras declaraciones de Villanueva

El abogado Luis Miguel Caya Salazar, exconsejero regional de Moquegua, denunció penalmente a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez y al periodista Gustavo Gorriti tras las declaraciones de Jaime Villanueva a la Fiscalía de la Nación.

El recurso interpuesto señala a los acusados de la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo y activo genérico. Ello ante la consideración de que los integrantes del Ministerio Público supuestamente hayan "violado sus obligaciones".

En esa misma línea, Luis Miguel Caya Salazar recalcó que todos los personajes nombrados por Jaime Villanueva deben ser sometidos a las investigaciones del caso.

Sin embargo, el exconsejero regional de Moquegua enfatizó en los dichos sobre IDL Reportes, pues le genera preocupación que un medio de comunicación presuntamente haya tenido facilidad de acceso a los expedientes.

Como se recuerda, la denuncia de Luis Miguel Caya Salazar tiene lugar luego de que el exasesor de Patricia Benavides asegurara que Rafael Vela le habría entregado a Gustavo Gorriti información para "cercar" al fallecido expresidente Alan García.

Según sus declaraciones, dichos datos habrían sido brindados para que ambos puedan "trabajar en pared" contra el exjefe de Estado.

"Yo le dije anda habla con Gustavo Gorriti, y él me comentó que fue a hablar con él y literal me dijo 'Jaimito' he hablado con Gustavo y le he cobrado lo de Alan García, porque yo a él a Gustavo le di toda la información para cercar a García'", indicó.