Edgar Tello Montes: Fiscalía presenta denuncia constitucional contra congresista por caso 'mochasueldos'

La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el congresista Edgar Tello Montes por presuntamente haber incurrido en el delito de concusión en grado de tentativa y otros consumados, en el marco del caso 'mochasueldos'.

A través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, el Ministerio Público precisó que el proceso abierto contra el parlamentario responde a los supuestos recortes de remuneraciones a cuatro trabajadores de confianza de su despacho congresal.

La Fiscalía también resaltó que, durante su titularidad de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República, el congresista Edgar Tello pidió una donación de 8000 dólares a la Oficina Económica y Cultural de Taipéi.

Ello con el propósito de entregar canastas con víveres y 50 cocinas equipadas a las ollas comunes y comedores populares de varios distritos de Lima Metropolitana. Sin embargo, habría utilizado el dinero obtenido para otros fines y, abusando de su cargo, obligó a trabajadores de su despacho y comisión congresal a cubrir el costo de dichas entregas (S/27 800).

A mediados de abril de este año, la extrabajadora del Congreso, Marie Silva, denunció que no la están dejando exponer sus argumentos para defenderse correctamente.

Después de estar varios meses en la misma situación, Silva pensó que iba a encontrar justicia. Sin embargo, comentó que el preinforme de la Comisión de Ética, que recibió anónimamente, se señala que su denuncia no sería tomada en cuenta.

"Pensé que me iban a hacer una serie de preguntas, que me iban a dejar exponer los medios probatorios. Sin embargo, no me lo permitieron, me dijeron que los ingresara por mesa de partes, lo cual hice, pero ahí nomás salió el informe de Sunafil", declaró para nuestro medio.