JNJ abre investigación preliminar contra los fiscales Domingo Pérez, Rafael Vela y Pablo Sánchez

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió investigaciones preliminares por separado contra el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez; así como a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, tras la declaración testimonial del exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva.

Jaime Villanueva llegó hasta el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza y declaró que fue él mismo quien entrevistó al fiscal José Domingo Pérez para que se integre al Equipo Especial de Fiscales para el caso Lava Jato, y, de este modo, pueda encargarse del caso 'Cócteles', en donde está acusada Keiko Fujimori.

"Vino José Domingo, lo entrevisté, conversé con él, le pregunté si estaría dispuesto y me dijo que sí, y con eso fui y le propuse a Pablo (exfiscal de la Nación), me dijo que sí, que Vela lo proponga porque tenía que ser de Lavado, hablé con Rafael Vela y él habló con José Domingo Pérez", declaró Villanueva en enero.

Además, la exmano derecha de Patricia Benavides, detalló que Pérez lo mantenía al tanto de todas las acciones realizadas en el caso y que, luego de increparle por no tomar acciones, se dispuso un allanamiento al local de Fuerza Popular.

De acuerdo a lo declarado por Villanueva ante el Ministerio Público, Pablo Sánchez archivó la investigación del caso Chinchero contra Martín Vizcarra para que llegue a la Presidencia de la República sin problemas en el camino.

"Antes de que se produzca la vacancia de Vizcarra, a través de un asesor de Pablo Sánchez de nombre Alejandro Silva, quien tenía un estrecho vínculo con el congresista César Villanueva, que era el que coordinó todo para que Vizcarra sea presidente; ahí se coordinó para que Pablo archive el caso Chinchero y Vizcarra no tenga ningún problema en ser presidente", expresó en contra del exfiscal de la Nación, por lo cual tendrá que se le abrió una investigación preliminar para esclarecer los hechos.

En cuanto a Rafael Vela Barba, Villanueva declaró que lo ayudó a ocultar su supuesta amistad con el abogado José Luis Hauyón, presunto asesor en la sombra de Patricia Benavides, y tenía miedo de que se conociera sobre ello; debido a qué desconocía la reacción de José Domingo y por un presunto ataque mediático por parte de IDL Reporteros.

Además, indicó que Vela le habría brindado al periodista Gustavo Gorriti toda la información necesaria para que, tanto la Fiscalía como el hombre de prensa, puedan trabajar "en pared" contra el exmandatario Alan García. Posteriormente, contó que ese "favorcito" fue cobrado por el mismo fiscal.

"Yo le dije anda habla con Gustavo Gorriti, y él me comentó que fue a hablar con él y literal me dijo 'Jaimito he hablado con Gustavo y le he cobrado lo de Alan García, porque yo a él a Gustavo le di toda la información para cercar a García", declaró Villanueva.