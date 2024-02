María Cordero Jon Tay: Extrabajador que la acusó de 'mochasueldo' rechaza denuncia por acoso

En entrevista con Exitosa, el extrabajador de la congresista María Cordero Jon Tay, Rafael Cabrejos, rechazó la denuncia por acoso sexual presentado por la legisladora, luego que este revelara un presunto recorte de sueldos.

Durante diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, Cabrejos se pronunció luego que el Poder Judicial otorgara medidas de protección a la parlamentaria Jon Tay.

De tal modo, Rafael Cabrejos presentó las documentaciones correspondientes sobre la denuncia en su contra, las cuales desmintieron la versión del abogado de Jon Tay, Elio Riera.

Según María Cordero y su abogado, los hechos de acoso se presentaron el 24 de enero del 2023, sin embargo, en el certificado de trabajo de Cabrejos, figura que trabajó hasta el 23 de enero del 2023, es decir, un día antes que suceda el supuesto delito.

Cabe mencionar que, Elio Riera, el abogado de Jon Tay, aseguró que la denuncia se presentó el mismo 24 de enero del 2023, sin embargo, según la documentación correspondiente, la acusación por acoso sexual se presentó formalmente el 18 de noviembre del 2023, 11 meses después del presunto delito.

Al respecto, Rafael Cabrejos se refirió a Elio Riera, a quien acusó de difamarlo públicamente, por lo que considera que se trata de una persona "carente de valores, morales, valores éticos".

"Dice el abogado que me han dictado medidas porque yo no he apelado, qué voy a apelar si hasta el día de hoy no me notifican resolución N°3. Me notificaron mal supuestamente (...) no es que se han equivocado, ni siquiera han ido, esto es una mano oscura que está manipulando para que no me notifiquen y yo no pueda apelar dentro del plazo", agregó Cabrejos.