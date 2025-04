Nadine Heredia irá a Brasil: Gobierno de Dina Boluarte otorga salvoconducto a ex primera dama pese a condena

15/04/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

A través de un comunicado, la Cancillería del Perú informó que el Gobierno de Dina Boluarte le otorgó el salvoconducto a Nadine Heredia, luego de haber solicitado asilo en Brasil. La ex primera dama dejará el Perú a pesar de ser sentenciada a 15 años de cárcel, tras ser hallada culpable, junto al expresidente Ollanta Humala, del delito de lavado de activos en agravio del Estado.

Nadine obtiene salvoconducto para recibir asilo en Brasil

En su pronunciamiento oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la Embajada de la República Federativa de Brasil en nuestro país decidió otorgar el asilo diplomático a Nadine Heredia y su menor hijo, Samir Humala. Tal medida se produjo bajo el amparo de la Convención sobre el Asilo Diplomático de 1954, del cual ambas naciones forman parte.

No obstante, la cartera dirigida por Elmer Schiller remarcó que han informado debidamente de la situación legal de la ex primera dama, quien ha sido condenada por el Poder Judicial este 15 de abril. No obstante, el gobierno de Lula da Silva exhortó la salida de los asilados, señalando que esto se estipula en los artículos de la referida convención. Por tal motivo, el Estado peruano está obligado a dar las garantías necesarias y el salvoconducto correspondiente a Nadine y su hijo.

🔴🔵#LoÚltimo | Cancillería informó que el Gobierno de Dina Boluarte otorgó salvoconducto a Nadine Heredia para salir del país y recibir asilo en Brasil ante sentencia condenatoria de 15 años de prisión.



"En ese sentido, en cumplimiento de los referidos artículos, el Gobierno peruano ha brindado dichas garantías para el traslado de ambas personas y ha otorgado los correspondientes salvoconductos", finalizó la Cancillería en su comunicado.

Ollanta Humala y Nadine Heredia sentenciados a cárcel

El Poder Judicial resolvió imponer una condena de 15 años de prisión a Ollanta Humala y Nadine Heredia por el delito de lavado de activos al recibir aporte ilícitos en las campañas presidenciales del 2006 y 2011. El Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, a cargo de la jueza Nayko Coronado, declaró a Humala Tasso y Heredia Alarcón como coautores del delito de activos agravado en perjuicio del Estado peruano.

"Imponer al señor Ollanta Moisés Humala Tasso 15 años de pena privativa de la libertad efectiva (...), condena que deberá de considerarse para su computo el periodo de tiempo que fue privado de su libertad ocurrida desde el 14 de abril del 2017 hasta el 30 de enero del 2018 debiendo ser cumplida en el establecimiento penitenciario que el INPE designe", expresó la jueza.

A pesar de estas circunstancias, la Cancillería del Perú informó que el gobierno de Dina Boluarte otorgó el salvoconducto a Nadine Heredia, quien recibirá asilo en Brasil. La ex primera dama dejará el Perú junto a su hijo, y será protegida por el gobierno de Lula da Silva.