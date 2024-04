Nicanor Boluarte demandará a Rudecindo Vega tras llamarlo corrupto y que gobierna con su hermana

En entrevista a Exitosa, el abogado de Nicanor Boluarte, William Paco, anunció que demandarán al exgerente general del Conafovicer, Rudecindo Vega, luego que este último lo llamara corrupto y dijera que gobierna el país con su hermana, la presidenta Dina Boluarte.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el letrado precisó que hoy, 29 de abril, interpondrá la denuncia por presunta difamación agravada. En ese sentido, sostuvo que las acusaciones del exfuncionario evidenciaron una "actitud despechada".

En ese marco, la defensa legal instó al exencargado del Conafovicer a demostrar las incriminaciones. "¿Dónde están las pruebas de la corrupción del señor Nicanor Boluarte?, ¿dónde está la ilicitud con respecto a que él cogobierna con la hermana?", cuestionó.

Del mismo modo, Paco Castillo sostuvo que las inculpaciones contra Nicanor Boluarte se deben al parentesco que ostenta con la jefa de Estado. "Debería ser un alto honor tener a una hermana presidenta, pero aquí es un estigma. Aquí, tener un pariente en alguna esfera del Gobierno es un demérito", manifestó.

Finalmente, el jurista recordó a Rudecindo Vega que el organismo que lideró es privado. "Esta institución no tiene fondos públicos. En el directorio, existen dos lugares que lo pone el Gobierno, uno del empresariado y cuatro son trabajadores. Además, la decisión del directorio se toman de forma colegiada por mayoría de votos", concluyó.

En entrevista a un medio local, Rudecindo Vega denunció haber sido separado de la gerencia general del Conafovicer por sus declaraciones políticas en contra del Gobierno de Dina Boluarte. Seguido de ello, sostuvo que la gestión presidencial, la cual denominó "corrupta e incapaz", está liderada por la mandataria y su hermano.

"Me ratifico: yo pedí su destitución de Sencico por corrupto. Y no solamente es corrupto, sino que gobierna con su hermana. Hay una presidencia fraternal. No es necesario que vaya a Palacio, porque todo su equipo administrativo está ahí. Yo lo digo: uno, este es un Gobierno inepto, incapaz e inútil. Dos, es un Gobierno autoritario y sangriento que se carga 50 muertos sin explicación. Y tres, es un Gobierno muy corrupto", declaró.