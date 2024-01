Patricia Benavides exige que le inicien investigaciones: "No me corro porque sé que la verdad saldrá a la luz"

Patricia Benavides se pronunció a casi un mes de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la suspendiera en el cargo como fiscal de la Nación y exigió que se le inicien "las investigaciones que correspondan" para hacer uso de su derecho a la defensa.

A través de un pronunciamiento, la extitular del Ministerio Público cuestionó que, tras un mes del inicio de las diligencias en su contra, el colegiado no ha presentado ningún testigo que la inculpe de haber liderado una red criminal en la Fiscalía.

Asimismo, Benavides Vargas pidió a la Junta Nacional de Justicia que pare "la persecución y la cacería política" que hay en su contra y aseguró que a lo largo de su carrera nunca ha "pisoteado los derechos fundamentales" de alguna persona.

En esa misma línea, la suspendida fiscal de la Nación exigió a la JNJ que respete el debido proceso y exhortó que se le inicie las investigaciones que correspondan para que haga uso de su derecho a la defensa.

"Por ello, aún como fiscal suprema y ciudadana peruana, exijo a la Junta Nacional de Justicia el respeto al debido proceso y se me inicie las investigaciones que correspondan para hacer uso de mi derecho a la defensa, lo que hasta el día de hoy no ha ocurrido. No me corro a ninguna investigación porque sé que la verdad saldrá a la luz. Reitero que he respetado siempre la separación de poderes y me he defendido con los instrumentos regulados en la Constitución", acotó.