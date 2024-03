UAP debe ser considerada como perjudicada y no investigada en caso de fraude y lavado

De acuerdo al estudio legal del jurisconsulto peruano José Hurtado Pozo, profesor emérito de la Universidad de Fribourg (Suiza), la Universidad Alas Peruanas (UAP) debe ser considerada como perjudicada y no como investigada en caso de fraude y lavado vinculado a la familia de Joaquín Ramírez, excongresista y hoy alcalde de Cajamarca.

Mediante un informe, el especialista en derecho penal indicó que la disposición del fiscal Wilson Salazar— incautación de 37 inmuebles— contra la UAP, tiene una motivación errónea.

En ese sentido, Hurtado Pozo mencionó que en lugar de denominar a la casa de estudios como "investigada", el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial (PJ) deben declararla como sujeto pasivo en el proceso que se le sigue a Ramírez Gamarra.

Justamente, la actual gestión de la U. Alas Peruanas emprenden acciones legales a fin de que el fiscal Wilson Salazar y el juez Víctor Zúñiga Urday rectifiquen la confiscación de casi 40 propiedades. Se conoce que, los directivos usarán como parte de su defensa el expediente emitido por el letrado con base de operaciones en Suiza.

En entrevista a Exitosa, la exprocuradora anticorrupción, Katherine Ampuero, recalcó que José Hurtado Pozo, quien estudió derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), no opera en territorio nacional, por lo que, no tiene una conveniencia personal para emitir un informe favorable a la Universidad Alas Peruanas.

"Se trata de un especialista de derecho penal que no litiga aquí en Perú (...) Es una voz que no tiene ningún conflicto de interés, no tiene ninguna conveniencia en hacer un informe interpretativo para beneficiar a la UAP", dijo a nuestro medio.