Katherine Ampuero: Es un delito que fiscal incautara bienes de Universidad Alas Peruanas con orden judicial caduca

En entrevista a Exitosa, la exprocuradora anticorrupción Katherine aseguró que el fiscal Wilson Salazar cometió un delito al incautar los bienes de la Universidad Alas Peruanas (UAP) el 11 de abril con un mandato judicial que había caducado el 6 del mismo mes.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, la representante dijo que ella no calificaría dichos actos como "negligentes". Del mismo modo, aseguró que "todos" conocen bien que ejecutar una resolución vencida es ilicitud.

"No solo lo califico como actos negligentes, el ejecutar una orden judicial vencida. Eso ya no es negligencia, porque el fiscal es el defensor de la legalidad. Y aquí todos sabemos que ejecutar una resolución vencida ya no es un error, no es una negligencia, es un delito", dijo a nuestro medio.