Vladimir Cerrón: Poder Judicial evalúa hoy apelación contra condena de 4 años de prisión de líder de Perú Libre

El Poder Judicial (PJ) evaluará hoy, 05 de julio, la apelación impuesta por la defensa legal del secretario general de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, a fin de anular la condena de 4 años de prisión efectiva en su contra.

La Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia (CSJ) de Junín agendó dicho evento a las 3:00 p. m. por el caso 'Aeródromo Wanka', que presuntamente constata el incumplimiento de funciones del también exgobernador regional de Junín.

Estas personas fueron consideradas en la resolución judicial, al supuestamente participar en dichos actos de corrupción: Luis Donato Araujo Reyes, Eddy Ramiro Misari Conde, Aldrin Zárate Bernuy, Natali Yanina De La Vega Estrada, Mercedes Irene Carrión Romero, Serafín Samuel Blanco Campos y Luis García Morón.

En ese sentido, la condena contempla una inhabilitación del ejercicio público por un plazo de 4 años y la reparación civil de 2 millones 18 mil 180 soles de "manera solidaria". A detalle, el dictamen del PJ fue declarado como suspendido, hasta que sea ratificado en segunda instancia por una sala de apelaciones.

Según el Ministerio Público, Cerrón Rojas y Luis García Morón, representante del consorcio Gran Aeródromo Wanka, suscribieron un contrato, cuando la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) determinó que ya existía una edificación con características similares, es decir, la obra que impulsaban era innecesaria.

Al respecto, dicho organismo compartió un pronunciamiento solicitando el cese del proyecto, aunque el secretario de PL optó por ignorar lo requerido y seguir adelante con el aeródromo en Orcotuna, provincia de Concepción.

Como se recuerda, el representante de PL se defendió ante esta hipótesis, y aseveró que la Fiscalía "sabe" que no tomó nada del presupuesto del Gobierno Regional de Junín. Del mismo modo, criticó la causación de 2 millones de soles impuesta por la Procuraduría; al aseverar que el monto es "impagable".

"La Fiscalía sabe muy bien que no sabe que no se gastó ni un sol del Estado, por eso, nos denuncia por corrupción simple y no agravada y, la Procuraduría nos pide el pago de 2 millones soles de reparación civil, que es imposible por razones legales y matemáticas", mencionó en febrero pasado.