Wanda del Valle niega amenaza contra coronel Revoredo: "Sería incapaz de atentar contra la vida de alguien"

La detenida Wanda del Valle, reconoció haber sido pareja del fallecido delincuente conocido como 'Maldito Cris', sin embargo descartó que eso haya influido en sus actos, por lo que negó haber amenazado de muerte al coronel PNP, Victor Revoredo.

Mediante una audiencia de evaluación de prisión preventiva por 18 meses en su contra, la ciudadana venezolana, rompió su silencio luego de mantenerse en la clandestinidad varios meses.

"No pertenezco a la organización del Tren de Aragua, no he amenazado al señor coronel Victor Revoredo Farfán. Sí, fui pareja del muchacho ('Maldito Cris'), él tuvo sus errores, pero fue él no fue mi persona", dijo la detenida.