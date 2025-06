Serena de La Victoria denuncia que fue agredida por un policía que golpeaba a otra mujer en la vía pública

Indignación en La Victoria. Una agente del Serenazgo de este distrito fue salvajemente atacada por un hombre, luego de salir en defensa de otra mujer que estaba siendo golpeada por él. Según la víctima, el agresor sería un miembro de la Policía Nacional del Perú.

De acuerdo al testimonio, el hecho ocurrió a plena luz del día, y tuvo lugar en la segunda cuadra de la calle Julio Morales. En dichas circunstancias, la serenazgo, identificada como Deysi, se percató que una mujer estaba siendo agredida por un violento sujeto en plena vía pública, por lo que se aproximó para intervenir.

Sin embargo, su intención de defender a la víctima desató la furia descontrolada del hombre. Con total salvajismo, golpeó la mano de Deysi, quien por el dolor terminó botando su celular. Tras ello, la serena continuó increpando al agresor, por lo que este forcejeó contra ella, lastimándole el hombro.

Tras solicitar apoyo a sus compañeros, Deysi pudo finalmente reducir al atacante. Posteriormente, la serenazgo fue trasladada a una clínica, debido a que la agresión le provocó contusiones en la mano, brazo y hombro derecho. Asimismo, acudió a la comisaria Apolo, donde por insistencia fue atendida y pudo presentar su denuncia.

"Ángel Rojas Ramos, suboficial de tercera de 23 años, de esa comisaria, estaba agrediendo e insultando a una mujer. La agarraba del cabello y le propinaba puñetes (...) Yo le agarro de la mano, le pido que la suelte pero me dobló la mano con fuerza. (En la dependencia) me dijeron que no podía denunciar la agresión porque estaba interviniendo", manifestó Deysi para América TV.