Al igual que Dina: Gustavo Petro, presidente de Colombia, se habría sometido a cirugía estética sin aviso al Congreso

Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, se encuentra en el centro de la polémica luego de darse a conocer que se sometió a una cirugía estética en el rostro conocida como Lifting facial en los últimos días. Lo peor del hecho es que el mandatario colombiano no dio aviso formal al Congreso de su país ya que habría sido anestesiado generalmente por lo que abandonó sus funciones como jefe de Estado durante un importante periodo de tiempo.

Todo comenzó con la reciente aparición pública del mandatario durante un evento oficial el pasado martes donde miles de usuarios en redes sociales notaron un evidente cambio físico. A partir de ahí, los principales medios colombianos informaron que Petro Urrego se sometió a un procedimiento quirúrgico en semana santa, exactamente el miércoles 16 de abril.

Este consistía en una reducción de papada con la intención de lucir un rostro más juvenil. Por ello, el presidente colombiano ha recibido duras críticas en las últimas horas ya que el Senado colombiano informó que recibió notificación alguna de la operación del mandatario, hecho por el cual se ausentó varias horas de su cargo.

Gustavo Petro se habría sometido a una cirugía estética facial.

Como era de esperarse, Gustavo Petro fue duramente cuestionado por esta situación por no haber delegado funciones o comunicar oficialmente mientras se sometía a dicha cirugía, tal como lo indica el artículo 193 de la Constitución Política de Colombia.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, confirmó este hecho al señalar que a su despacho no llegó ninguna comunicación desde la Casa de Nariño, sede del gobierno colombiano.

"He revisado los registros del Senado y no ha llegado ninguna notificación desde la Casa de Nariño. No sé si la secretaría general tenga algo, pero a Presidencia del Senado no ha llegado nada", indicó Cepeda.