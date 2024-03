AMLO: Manifestantes derriban la puerta del Palacio Nacional con el presidente de México adentro

Preocupación y tensión se pasó esta tarde en el Palacio Nacional de México, cuando un grupo de manifestantes derrumbaron la puerta del recinto donde se encontraba Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Esto ocurrió en medio de las protestas realizadas por un grupo de normalistas de Ayotzinapa, compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos en el 2014 en el estado de Guerrero.

La turba de personas pretendía acceder al recinto presidencial, utilizando un vehículo que se encontraba en la zona para derrumbar la puerta.

Los normalistas deseaban presionar a López Obrador para que se reúna de forma personal con ellos, para desbloquear la investigación sobre la desaparición de los 43.

El mandatario se enteró de lo sucedido en pleno pronunciamiento a la Nación, y expresó el accionar de los protestantes como "una provocación", y señaló que no tomará represalias contra el grupo.

"No va a escalar, es que lo que quisieran es que nosotros respondiéramos de manera violenta, nosotros no somos represores. Se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema, pero lo que quieren es provocar", manifestó.