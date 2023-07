Coco Lee: Cantante que prestó su voz a Mulán fallece a los 48 años a causa de la depresión

06/07/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

Triste noticia. La cantante hongkonesa-estadounidense Coco Lee, famosa por prestar su voz a Mulán, murió este miércoles en un hospital a los 48 años a causa de las heridas que se infligió tres días antes en un intento de quitarse la vida.

Música de luto

Las hermanas de Coco, Carol y Nancy confirmaron a la prensa estadounidense que la cantante, compositora, actriz y bailarina intentó suicidarse en su casa el domingo pasado.

Inmediatamente después, sus familiares la llevaron de urgencia a un hospital en Hong Kong, donde entró en coma y murió ayer miércoles, 5 de julio.

Su familia emitió un comunicado de prensa indicando que Coco buscó ayuda profesional e intentó combatir la enfermedad, sin embargo, no tuvo éxito.

"Aunque Coco buscó ayuda profesional e hizo todo lo posible para combatir la depresión, lamentablemente ese demonio dentro de ella se apoderó de ella. A pesar de los mejores esfuerzos del equipo del hospital para rescatarla y tratarla del coma, finalmente falleció el 5 de julio de 2023", compartió la familia.

Según lo informado, la cantante sufrió de depresión durante años, dice su familia, y buscó ayuda profesional, no obstante su condición se deterioró drásticamente en los últimos meses y finalmente se quitó la vida.

Carrera Musical

Coco Lee se convirtió en 2001 en la primera estadounidense de origen chino en actuar en los Óscar gracias al tema nominado a mejor canción original "A Love Before Time", de la cinta "Crouching Tiger, Hidden Dragon".

La vocalista china, que fue la primera de su procedencia en firmar un gran contrato con Sony Music, hizo algún que otro trabajo como actriz de doblaje. El personaje con el que más se le asocia es con Mulán, a quien dio voz en la versión en idioma chino mandarín y cuyas canciones durante el filme también llevaron sus acordes.

Asimismo, también cantó parte de la banda sonora de "Novia Fugitiva", protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere. Además, a lo largo de su carrera Coco Lee grabó18 álbumes de estudio y apareció en tres películas, entre las que destacan 'Master of Everything' de Li Xin y 'No Tobacco' de Stanley Kwan.

Evidentemente, el fallecimiento de Coco Lee deja un gran vacío no solo para sus familiares, también para todos sus seguidores y los fanáticos de la película Mulán. Esto nos hace reflexionar acerca de la depresión ya que es una enfermedad silenciosa pero muy peligrosa.