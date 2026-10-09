'Navi' Pillay y su irónica alusión a Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz 2026: "Puede que lo comparta con Trump"

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La recién anunciada ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026, la destacada jurista sudafricana Navanethem "Navi" Pillay, protagonizó un momento distendido pero cargado de aguda ironía durante su primera aparición pública tras recibir el galardón.

Un recuerdo del polémico gesto de Machado

Desde la Academia Internacional de los Principios de Núremberg, en el sur de Alemania —precisamente en la sala histórica donde se llevaron a cabo los juicios contra los criminales de guerra nazis—, Pillay respondió a una calurosa ovación con una frase que rápidamente dio la vuelta al mundo.

"Muchas gracias, si aplaudís un poco más, puede que comparta este premio con Trump", bromeó ante los medios y los presentes, aludiendo directamente a la polémica decisión de la opositora venezolana María Corina Machado, quien el año pasado optó por regalar su medalla del Nobel al presidente estadounidense Donald Trump.

Premio Nobel de la Paz 2026 para la jurista sudafricana, Navi Pillay. Luchadora incansable contra los genocidios y portadora de un gran sentido del humor, como puedes ver en el vídeo 😉 Por más "Navis" en este mundo!! pic.twitter.com/T18KMfDvSx — Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) October 9, 2026

Trayectoria de la nueva galardonada

El reconocimiento otorgado a Pillay destaca su dilatada trayectoria en defensa de los derechos humanos y el derecho internacional. A lo largo de su carrera, la jurista ha desempeñado roles de máxima relevancia mundial, habiendo ejercido como jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) y de la propia Corte Penal Internacional (CPI).

Asimismo, ocupó el cargo de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, consolidando un legado histórico de lucha contra la impunidad y en favor de la resolución pacífica de conflictos.

Fricciones geopolíticas y antecedentes regionales

La referencia humorística de la nueva laureada también revive el complejo escenario político regional y las tensiones institucionales. El año pasado, el controvertido gesto de María Corina Machado —quien intentó entregar su presea física a Trump en medio de su convulsa salida de Venezuela— generó un fuerte revuelo.

Ello obligó al Instituto Noruego del Nobel a recordar públicamente que el galardón es estrictamente personal e intransferible. Pese a dichos intentos de acercamiento político, las dinámicas geopolíticas actuales han tomado rumbos tensos, incluyendo recientes medidas de presión por parte de EE.UU. frente a organismos como la CPI, entidad de la cual Pillay formó parte.

La designación de Navi Pillay como Premio Nobel de la Paz 2026 no solo premia décadas de abnegada labor en favor de la justicia internacional, sino que inaugura un nuevo capítulo de fricciones diplomáticas y declaraciones satíricas en el tablero político global.

Al ironizar sobre las dinámicas de entregas de galardones a líderes de potencias, la jurista sudafricana ha puesto sobre la mesa la discusión sobre el verdadero valor y la independencia de la máxima distinción pacifista del mundo.