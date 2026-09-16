Canciller Espá sobre el ingreso del Perú al "Escudo de las Américas": "no es adoptar prioridades de otro Estado"

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, se presentó este miércoles ante el Pleno del Senado para detallar las motivaciones operativas y estratégicas detrás de la reciente incorporación del país al denominado "Escudo de las Américas".

Durante su exposición, impulsada por una moción de orden aprobada la semana pasada, el canciller remarcó que esta medida responde directamente a la urgencia ciudadana de frenar el avance de la delincuencia organizada en el territorio nacional.

Convergencia de intereses y marco legal

Para despejar las dudas parlamentarias sobre posibles injerencias externas o compromisos precipitados, Espá fue enfático en precisar la naturaleza jurídica de esta naciente alianza. Aclaró que la incorporación del Perú no se ha formalizado mediante un tratado internacional, por lo que actualmente no implica la asunción de obligaciones vinculantes entre Estados.

"Frente a organizaciones que operan sin atender a fronteras, una respuesta exclusivamente nacional resulta insuficiente. El Perú necesita instituciones nacionales sólidas, pero también necesita socios, información, tecnología y mecanismos eficaces de cooperación internacional. Es en este contexto que debe entenderse el Escudo de las Américas", señaló el canciller.

El titular de Torre Tagle aseguró que se trata de un anuncio político de alto nivel, y que las acciones específicas y los instrumentos legales correspondientes se definirán más adelante y contarán con la participación de todos los sectores y autoridades involucradas. Asimismo, defendió la autonomía de la diplomacia peruana en esta colaboración estratégica.

"El Perú se incorpora al Escudo de las Américas en función de sus propios intereses nacionales. No se trata de adoptar las prioridades de otro Estado, sino de aprovechar aquellos espacios en los que nuestros intereses convergen y pueden traducirse en resultados concretos para nuestros ciudadanos. [...] No restringe nuestro margen de decisión".

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El Pleno de la Cámara del Senado debate el ingreso del Perú al Escudo de las Américas, coalición impulsada por los Estados Unidos para enfrentar el crimen organizado transnacional y lavado de activos en la región. En esta sesión participa el... pic.twitter.com/aRSEsyDhme — Exitosa Noticias (@exitosape) September 16, 2026

Una ofensiva hemisférica contra el crimen transnacional

La presentación del ministro sirve para complementar los anuncios realizados hace apenas unos días en Palacio de Gobierno. Como se recuerda, el ingreso a este bloque de seguridad fue oficializado durante la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en una reunión clave con la presidenta Keiko Fujimori.

En dicha jornada, recordó el ministro, se estableció que el pilar fundamental del pacto es compartir información táctica de inteligencia en tiempo real para desarticular bandas criminales y extorsivas, a las cuales ambas naciones han empezado a calificar bajo el estándar de grupos "terroristas" u hostiles.

Desde el punto de vista operativo, Espá señaló ante la representación nacional que el mayor interés del Perú en este acuerdo es dotar a las fuerzas del orden de mecanismos internacionales mucho más ágiles y modernos, consolidando así un frente de cooperación indispensable para ganar la batalla contra las redes delictivas que operan más allá de las fronteras.