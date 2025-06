Cristina Fernández se entregará a la justicia y pide prisión domiciliaria tras condena: "Por razones de seguridad"

Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, aseguró que se entregará a la justicia este 18 de junio en Comodoro Py (tribunales federales) tras solicitar el cumplimiento de su condena bajo el régimen de prisión domiciliaria. Según expresó, este pedido no se da por "un privilegio", sino por "razones de seguridad".

La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Ante esta noticia, la exmandataria no pudo evitar cuestionar la decisión judicial y aseguró que los magistrados a cargo de su caso estarían impartiendo la condena de acuerdo a intereses del "poder económico concentrado". Pero no todo quedó ahí, ya que a través de un post en su cuenta de X, Cristina aprovechó en tildarlos como el "Triunvirato títere".

Incluso, adjuntó el documento legal que enviaron sus abogados solicitando ante el Tribunal Oral Nro. 2 una detención domiciliaria, alegando que por ser mayor de 70 años, la justicia puede o no concederle. Asimismo, señalan que aún persisten amenazas tras el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022, cuando un hombre gatilló un arma a centímetros de su rostro en la puerta de su casa en Recoleta.

"Mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat. No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal. (...) Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura", escribió.

La exjefa de Estado de Argentina también expresó en su post en redes sociales que no le huirá a la Justicia y se presentará el 18 de junio en Comodoro Py, despejando rumores sobre una eventual resistencia a su detención.

"No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho", agregó.