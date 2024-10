¡Descansa en paz! Fallece reconocido y legendario actor de Hollywood a los 84 años

02/10/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Hollywood se encuentra de luto debido al anuncio de la muerte del legendario actor John Amos, nominado al Emmy por su papel en la serie 'Good Times'. Su hijo confirmó la sensible pérdida de quien también formó parte de producciones como 'Un príncipe en Nueva York'.

Murió a los 84 años John Amos

Kelly Christopher (K.C.) Amos, hijo del recordado actor reportó el deceso de John Amos a la revista 'Variety' en Estados Unidos, dando a conocer que perdió la vida por causas naturales, el pasado 21 de agosto en Los Ángeles.

"Con profunda tristeza comparto que mi padre ha fallecido. Era un hombre con el corazón más amable y fue amado en todo el mundo. Muchos fans lo consideraban su padre televisivo. Vivió una buena vida y su legado perdurará en sus destacadas obras en televisión y cine", expresó con gran dolor por su irremediable pérdida.

Asimismo, sostuvo que mantuvieron en reserva la noticia para vivir el duelo con el resto de sus familiares, pero no dudó en asegurar que lo recordarán como un gran hombre que amaba la actuación.

"A mi padre le encantó trabajar como actor durante toda su vida... más recientemente en 'Suits LA' interpretándose a sí mismo y en nuestro documental sobre su trayectoria vital como actor, 'America's Dad'. Era mi padre, mi mejor amigo y mi héroe. Gracias por sus oraciones y apoyo en este momento", finalizó el hijo del fallecido John Amos.

Actor John Amos recordado por su actuación en la serie 'Good Times'.

¿Quién era John Amos?

John Amos nació en East Orange, Nueva Jersey y encontró su primera pasión en los deportes después de enamorarse del fútbol y jugar en la Universidad Estatal de Colorado. Se graduó de la carrera de trabajo social a la vez que consiguió probarse con los Kansas City Chiefs, los Denver Broncos y los British Columbia Lions de la Liga Canadiense de Fútbol.

Después de trabajar como trabajador social y redactor publicitario en Nueva York, se dedicó a la actuación y consiguió el papel del meteorólogo Gordon 'Gordy' Howard en 'The Mary Tyler Moore Show', con el que iniciaría su ascenso en Hollywood.

Llevó su talento cómico a 'Good Times' de CBS, un spin-off de "Maude" y "All in the Family", e interpretó al padre James Evans Sr. en 1974. Amos ganó mayor reconocimiento por su actuación en la miniserie histórica 'Raíces' (1977), donde interpretó a Toby, la versión adulta de Kunta Kinte, y por el cual recibió una nominación al Emmy.

También formó parte de producciones como 'About the Andersons', 'The West Wing', 'Two and a Half Men', 'El Príncipe del Rap' y 'The Ranch'. En el cine, tuvo papeles en 'Un príncipe en Nueva York' de Eddie Murphy y su secuela de 2021.

John Amos formó parte del elenco de la película "Un príncipe en Nueva York" en 1988.

De esta manera, se confirmó la muerte de John Amos, actor nominado al Emmy, a sus 84 años de edad, en Los Ángeles por causas naturales. Sus familiares dieron a conocer la noticia a nivel internacional.