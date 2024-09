¡Lamentable! Fallece reconocido cantante y actor de HOLLYWOOD a los 88 años de edad

30/09/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo de la música y del cine se encuentra de luto, debido a que una de las grandes figuras del género country, Kris Kristofferson, falleció a los 88 años de edad en su casa de Maui, en Hawaii.

Falleció reconocido actor de 'Blade'

La terrible pérdida fue anunciado la noche de ayer por un miembro de la familia de Kristofferson, quien aprovechó a su vez en compartir un mensaje con los seguidores del artista por medio de un post en su perfil de Instagram y dando las gracias a todos por su apoyo.

"Todos nos sentimos bendecidos por el tiempo que pasamos con él. Gracias por amarle todos estos años, y cuando veáis un arco iris, sabed que nos está sonriendo a todos", se lee en la publicación, a la vez que piden privacidad durante el tiempo del duelo que viven desde el día sábado, 28 de septiembre, que dejó de existir el actor de Hollywood en la comodidad de su hogar.

De esa manera, Ebie McFarland, vocera de la familia, dio a conocer la triste noticia, pero no dio más detalles sobre las causas del deceso de Kris Kristofferson, quien deja un legado imborrable en la cultura popular.

¿Quién fue Kris Kristofferson?

Kris Kristofferson nació el 22 de junio de 1936, en Brownsville, Texas. En el mundo cinematográfico alcanzó la fama tras protagonizar junto a Barbara Streisand la película 'A Star is Born' ('Nace una una estrella', en 1976), por la que recibió un Globo de Oro a mejor actor.

También es conocido por sus papeles en dos célebres western como 'La puerta del cielo' (1980) y 'Pat Garret y Billy el Niño' (1973). Más recientemente apareció en películas como 'Blade' en 1998.Asimismo, formó parte del elenco de 'Convoy' y 'El Planeta de los Simios' de Tim Burton.

Mientras que a lo largo de su trayectoria musical ha trabajado con artistas de la talla de Janis Joplin y su 'Me And Bobby McGee', o Johnny Cash y 'Sunday Mornin' Comin' Down', llevándole después a ser toda una referencia en la música country y a ser reconocido con diversos premios Grammy.

Homenajean a Kristofferson en las redes

Al conocer la noticia, cantantes, cineastas y especialistas en periodismo musical homenajearon este lunes en las redes sociales a la leyenda del country y también actor Kris Kristofferson.

"Con el corazón roto por el reciente fallecimiento del legendario cantante de country Kris Kristofferson... Descansa en paz leyenda", publica el portal 'Rock History en un mensaje que incluye un video del cantante interpretando "Highwayman" en vivo en el Nassau Coliseum, en 1990.

Por su parte, el actor Russel Crowe escribió: "Por la "vida que llevó!. La Buena compañía. Por ser Un gran hombre. Nos vemos en el camino, amigo", mientras la cantante Leann Rimes habla de él como "un ser épico con el más grande corazón", al que echará de menos.

De esta manera, el actor Kris Kristofferson , considerado una leyenda en el cine, la música y la televisión, falleció a los 88 años de edad. Su papel en 'Blade' es para muchos aficionados uno de los más reconocidos.