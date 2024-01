Detienen a más de 60 criminales en intento de toma de un hospital en Ecuador

La policía de Ecuador detuvo el presente domingo a 68 criminales que intentaban tomar el control de un hospital en Guayas, presuntamente para resguardar a un integrante de su organización.

Dicha detención se hizo pública mediante las redes sociales de la Policía del país, en un comunicado acompañado de videos donde se aprecia a los delincuentes en el piso.

En la intervención, se incautaron drogas ilegales, armas de fuego y armas blancas. Además, las ordenes de la ley pudieron allanar un centro de rehabilitación clandestino donde se ocultaban presuntos miembros de esta organización, los cuales fueron detenidos también.

Tampoco se descarta que el recinto haya funcionado como un prostíbulo, pues se hayaron colchones y múltiples sillas.

Más de 20 organizaciones criminales se encuentran sembrando el terror y miedo en Ecuador, además de imponer violencia dentro de las cárceles para controlarlas. Todo esto, en forma de represalia por las políticas impuestas por Daniel Noboa.

Sin embargo, el crímen no respeta límites ni figuras, y un fiel ejemplo de ello fue el asesinato del fiscal César Suárez, a cargo de la investigación del asalto a un canal de televisión del país.

Lo más sorprendente de esta situación es que el comandante de la Policía de Ecuador, Víctor Herrera, confirmó que el fiscal asesinado no contaba con seguridad personal.

"De acuerdo con el protocolo, fue contactado 30 días antes para actualizar su análisis de riesgo. Sin embargo, eso no se cumplió. Él no lo solicitó y por eso no tenía custodia policial permanente en ese momento, pero las unidades de investigación que acompañaron estas diligencias realizadas por el fiscal siempre tuvieron presencia o acompañamiento, porque estuvo reunido en la Policía Judicial con varios agentes que estaban monitoreando el trabajo que venía realizando el fiscal", expresó.