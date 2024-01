Ecuador: Fiscal asesinado que investigaba asalto a canal de TV no tenía seguridad policial "permanente"

El comandante de la Policía de Ecuador, Víctor Herrera, confirmó que el fiscal asesinado, César Suárez, no contaba con seguridad policial "permanente", pese a que era el encargado de investigar el asalto a un canal de TV en el país vecino.

Según las autoridades, solo contó con resguardo hasta el 10 de mayo del 2023. Incluso, 30 días antes de su asesinato, fue contactado para actualizar su análisis de riesgo pero eso no se cumplió.

Herrera señaló que el fiscal no solicitó una "nueva" custodia y, por ello, no contaba con tal seguridad. Sin embargo, indicó que el equipo que lo acompañaba sí contaba dicho acompañamiento.

"De acuerdo con el protocolo, fue contactado 30 días antes para actualizar su análisis de riesgo. Sin embargo, eso no se cumplió. Él no lo solicitó y por eso no tenía custodia policial permanente en ese momento, pero las unidades de investigación que acompañaron estas diligencias realizadas por el fiscal siempre tuvieron presencia o acompañamiento, porque estuvo reunido en la Policía Judicial con varios agentes que estaban monitoreando el trabajo que venía realizando el fiscal", expresó.