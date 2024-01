Ola de violencia en Ecuador: Viceministro de Deporte renuncia tras recibir amenazas de muerte

El viceministro de Deporte de Ecuador, Giovanny Cárdenas, presentó su renuncia al cargo que desempeñaba luego de haber recibido amenazas que atentan contra su vida y la de su familia.

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el titular del Ministerio de Deportes del país ecuatoriano, Andrés Guschmer Tamariz, confirmó la noticia y brindó palabras conmovedoras hacia su colega.

"Hoy lamentablemente la violencia llega a todos los niveles y este caso, no ha sido la excepción. Sin embargo, quiero expresarte mi solidaridad y respaldo absoluto, a ti y tu familia, en darte el acompañamiento necesario desde este Gobierno que está trabajando incansablemente para que prevalezca el orden público, a todo nivel", escribió.

De tal modo, el ministro de Deportes lamentó la situación de violencia y criminalidad que viene atravesando Ecuador con la presencia de diversas organizaciones terroristas.

Asimismo, Guschmer agradeció la labor de Cárdenas desde su llegada al organismo y lo catalogó como un "ciudadano ejemplar" para todo el país.

Además, se dio a conocer una carta con el motivo de "renuncia irrevocable", enviada por Giovanny Cárdenas al titular del organismo, Andrés Guschmer, para hacerle saber su decisión de abandonar su cargo como viceministro del deporte debido a varias amenazas en su contra.

En este documento, Cárdenas rechazó la violencia que "no escapa del deporte", asegurando haber recibido dichas amenazas, como consecuencia de su accionar profesional en la cartera de deporte.

"Lamentando y rechazando la violencia que sacude a nuestro país, y que desgraciadamente no escapa al deporte, el día de hoy he recibido amenazas que atentan contra mi vida y la integridad de mi familia, como consecuencia de mi accionar profesional. Por este motivo deseo presentar mi renuncia irrevocable al alto cargo que he venido desempeñando hasta la fecha", dijo Cárdenas.