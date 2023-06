¡Insólito! Conor McGregor noquea a la mascota de Miami Heat y se vuelve viral

El conocido boxeador irlandés de artes marciales mixtas Conor McGregor noqueó y dejó herida a la persona detrás del disfraz de la mascota del equipo de baloncesto de los Heat de Miami, conocida como "Burnie".

En lo que era un acto promocional planeado, el luchador de 34 años golpeó el viernes a la mascota con un golpe de su brazo izquierdo y volvió a golpearla de nuevo cuando ya estaba en el piso, recogen este domingo medios locales.

Tras esta acción, los socorristas atendieron a la persona que está dentro del disfraz, que aún no ha sido identificada, y actualmente se encuentra en recuperación en su casa luego los golpes que recibió del excampeón de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

No obstante, diversos asistentes del estadio de Miami lo abuchearon incluso antes de que comenzara esa presentación, en la que también participaba la mascota con guantes de boxeo de gran tamaño.

Cabe precisar que el incidente se presentó durante un receso de uno de los partidos de la final de la NBA entre los Heat y los Denver Nuggets.

El presidente de la UFC, Dana White, no fue indiferente sobre lo ocurrido y durante el evento "UFC 289" fue consultado sobre lo ocurrido con McGregor y mostró su respaldó al irlandés y responsabilizó al trabajador de los Heat.

"Yo también vi el de Deontay Wilder. ¿Qué pasa con las mascotas que son golpeadas en la cara por luchadores profesionales? ¿Qué esperas?", se preguntó. ¿De qué están hechas esas cosas de mascota? A menos que seas como la mascota de los Caballeros Dorados... con un casco de metal, no dejaría que los luchadores profesionales me golpearan en la cara si fuera una mascota, no parece ser la más brillante cosa del mundo", declaró.