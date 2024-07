¡De terror! Conocida tiktoker asesina a abuelo de 26 puñaladas y se burla tras crimen

14/07/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Las redes sociales se encuentran en shock, luego de que se revelara lo que posiblemente sea el caso más perturbador de los últimos años, en donde una conocida tiktoker asesinó a un abuelo de 26 puñaladas, y posteriormente se burló de su atroz crimen.

La acusada responde a la identidad de Winter Swan-Miller, y se enfrenta a un juicio por el asesinato de Stuart Crocker, un anciano de 62 años que, según el testimonio de la asesina, trató de robarse a su perrito.

Medios como The Sun reportaron que esta semana se desarrollará la audiencia contra la mujer de 37 años, en el Tribunal de la Corona de Winchester.

¿Por qué cometió el crimen?

Los reportes policiales a los que pudieron acceder las autoridades evidenciaron que presuntamente, Swan-Miller fue despojada de su perro de raza pomerania, el cual utilizaba como mascota de terapia.

Una vez la mujer se percató de la desaparición de su perro, habría entrado en crisis, comenzando a preguntar desesperadamente a sus vecinos por el can. De esta manera, habría conocido que Crocker era quien tenía al animal, el cual también la mujer utilizaba como mascota de terapia.

Decisión mortal

Tras conocer sobre quién tenía a su mascota, Winter buscaría a Crocker personalmente, exigiéndole que le devuelva al perro. Esto no solo no ocurrió, sino que se tornó en una situación complicada.

Ante la negativa de parte del sujeto, la mujer no tuvo mejor idea que apuñalarlo no una, sino en más de una veintena de ocasiones, Como si no fuera suficiente, la tiktoker dejó el pecho y espalda de su víctima escritos realizados con sangre, en donde se burló de su muerte.

"¿Cómo se siente tu muerte, jajaja? Pensaste que te saldrías con la tuya tomándome por una tonta. ¿Tomando a mi perro, en serio?", fueron algunos de los perturbadores mensajes.

Otro aspecto más que escabroso del crimen es que la asesina habría visitado un McDonald's tras el incidente, estando totalmente ensangrentada y buscando notoriedad en sus redes por sus acciones. Como era de esperarse, su detención llegó poco después.

Se espera que la conocida tiktoker, Winter Swan-Miller, afronte cargos por el asesinato del abuelo contra el que atentó, y de ser así, pasaría un gran tiempo dentro de la cárcel, sobre todo por la gravedad y características del crimen.