¡Insólito! Ladrón muere tras saltar desde séptimo piso: Fue descubierto y pretendía aterrizar en almohadas

31/03/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

¿El karma existe? Algunas situaciones hacen dudar seriamente de ello, como la ocurrida recientemente en Argentina, cuando un ladrón murió al saltar desde un séptimo piso de un edificio tras ser descubierto.

Este incidente ocurrió en la ciudad de Córdoba, y contó con la participación de dos criminales. Ambos, disfrazados de plomeros, se adentraron al domicilio de una anciana de 87 años para robarle sus pertenencias.

Sin embargo, serían descubiertos en pleno accionar, y si bien consiguieron maniatar a la anciana y reducirla rápidamente, una joven que cuidaba a la señora dio aviso a las autoridades.

¿NOTASTE EL MOVIMIENTO POR LA ZONA?



🚔 Un amplio operativo policial se llevó a cabo en un edificio de calle Figueroa Alcorta al 115. Allí, dos delincuentes ingresaron bajo engaños en un complejo (simulando ser plomeros que venían a reparar algo) y se dirigieron a robar a un... pic.twitter.com/z8NYQh8Z17 — LAVOZcomar (@LAVOZcomar) March 28, 2024

Fracasaron en su escape

Una vez fueron sorprendidos por la mujer, no tuvieron mejor idea que escapar por la ventana del apartamento. Esto suena una locura, pues el edificio contaba con siete pisos, y ellos se encontraban en el más alto.

Como si no fuera lo suficientemente insólita su idea, uno de los delincuentes lanzó varias almohadas por la ventana, buscando que su caída sea amortiguada. Esto no solo no ocurrió, sino que cayó de forma brutal y sufrió graves heridas que cuatro horas después le quitaron la vida.

Compañero fue detenido

La brutal caída de uno de los criminales causó que el otro saliese del apartamento por las escaleras, pero fue interceptado por la Policía de Córdoba, que se encontraba listo para detenerlo.

Antes de que se le atrapase, los criminales contaban con una pistola Bersa calibre 22, y consiguieron quitarle alrededor de 70 mil pesos argentinos a la anciana, que minutos después recuperó el dinero gracias a las autoridades.

Caso viral

Tras hacerse público este caso, las reacciones de las redes sociales no se hicieron esperar. La mayoría se burló del método de escape de los criminales, el cual fue calificado de incongruente y tonto.

"Era un 'chorro' novato", "Merecido lo tienen, ¿Cómo van a robarle a una anciana?", "Pensaron que iban a salvarse como en las caricaturas", entre otros comentarios.

Vale mencionar que los hampones ingresaron al conjunto residencial camuflándose como plomeros, y entraron al apartamento de la anciana rompiendo la puerta.

Este caso impresionó a toda Argentina, tanto por el método de ejecución de robo de los delincuentes como el fatídico resultado: un ladrón murió tras caer desde el séptimo piso al ser descubierto en su accionar. Lo más insólito es que en su afán de detener su caída, intentó armar una 'cama de almohadas', fracasando en el intento.