La esgrima se desgarra por el reintegro de los deportistas rusos, el calendario amputado

05/04/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

La esgrima está en crisis desde que la Federación Internacional (FIE) decidió reintegrar a los tiradores rusos y bielorrusos, lo que ha llevado a la anulación de tres pruebas clasificatorias para los Juegos de París-2024 en Alemania, Francia y Polonia como protesta. La etapa de la Copa del Mundo de florete femenino en Poznan debía ser la primera en contar con tiradores rusos y bielorrusos desde que la FIE se convirtiera en la primera federación internacional en reintegrar a los deportistas de estos dos países, compitiendo bajo bandera neutral.

La Federación Polaca (PFSz), entidad organizadora de la etapa de Poznan, indicó que "no podemos organizar esta prueba siguiendo las condiciones planteadas por la FIE" que "nos ha impuesto" recibir a los deportistas rusos. Polonia exigía a los deportistas rusos y bielorrusos que firmasen un documento escrito atestando que no apoyan la guerra contra Ucrania y que no son empleados por el ejército o bien un órgano de seguridad de estos países, respetando los criterios de neutralidad establecidos.

Rusia ya había anunciado que no enviaría a sus esgrimistas a Poznan debido a las condiciones "inaceptables" impuestas por Varsovia. Las próximas etapas de la Copa del Mundo en Bulgaria y México y la prueba en Georgia también están en duda, con la incertidumbre de si los competidores de los dos países excluidos serán admitidos.

La decisión de la FIE ha provocado la anulación de la prueba que debía disputarse en Alemania y del Challenge Monal en Francia, así como las protestas de cientos de tiradores de primer nivel. La floretista estadounidense Lee Kiefer, campeona olímpica en Tokio, y la sablista francesa Manon Brunet-Apithy, multimedallista en Japón, se encuentran entre los que se han pronunciado en contra de la decisión de la FIE.

La Federación Ecuestre Internacional (FEI), por su parte, ha anunciado que mantiene las sanciones pese a las recomendaciones del COI, ya que no puede "definir y evaluar la neutralidad (de los deportistas) de manera claramente satisfactoria". Todos los jinetes, caballos y jueces rusos siguen teniendo prohibida su participación en las pruebas de la FEI.

En resumen, la esgrima se encuentra en crisis debido a la decisión de la FIE de reintegrar a los tiradores rusos y bielorrusos, lo que ha provocado la anulación de varias pruebas clasificatorias para los Juegos de París-2024 y las protestas de muchos tiradores de primer nivel. La situación también está en tensión en otros deportes, como la equitación, donde las sanciones continúan a pesar de las recomendaciones del COI.