¡Lamentable! Fallece famoso actor de Hollywood y conocido por su papel en 'Twilight Zone'

14/10/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Una lamentable noticia ha dejado a la industria del cine y televisiva en luto, ya que se confirmó la muerte de un famoso actor estadounidense a los 95 años de edad, en Los Ángeles.

Fallece recordado actor estadounidense

El actor John Lasell, recordado por sus papeles en series exitosas como en los años 60 con 'Dark Shadow' (Sombras tenebrosas), donde interpretó al Dr. Peter Guthrie, un cazador de vampiros, y 'The Twilight Zone' (La dimensión desconocida), perdió la vida el pasado 4 de octubre, según notificó en las últimas horas, uno de sus familiares al medio Hollywood Reporter.

A pesar de que no dieron más detalles de la causa del deceso de Lasell, sus colegas, seguidores y seres queridos se encuentran desconcertados por su irremediable pérdida.

Adiós a John Lasell, de esos siempre bien actores de reparto estadounidenses de toda la vida. Era el doctor Peter Guthrie del serial vampírico de Dan Curtis SOMBRAS EN LA OSCURIDAD, y uno de los oficiales del departamento de estado en la magistral TOPAZ, de Alfred Hitchcock. pic.twitter.com/HkDmKD8UGf — Fausto Fernández (@faustianovich) October 13, 2024

¿Quién era John Lasell?

John Whitin Lasell Jr. nació el 6 de noviembre de 1928, en Vermont, Estados Unidos. Comenzó su carrera televisiva en 1960 en la serie de televisión antológica 'Armstrong Circle Theatre' y en ese mismo año apareció en 'Hong Kong'.

También interpretó a John Wilkes Booth en un episodio de 1961 de 'La dimensión desconocida' escrito por Rod Serling y tuvo papeles en episodios de 1961 de westerns televisivos como 'El hombre alto', 'Caravana', 'La ley del revólver' o Hazel'.

Apareció igualmente en las series 'Route 66', 'Flipper', 'As the World Turns' y las populares 'Perry Mason', 'Mannix' y 'Dallas', entre otras. Su último crédito televisivo se remonta a 1985, con la miniserie nominada al Emmy 'A Death in California' (Muerte en California).

Respecto a su vida amorosa, se casó en tres ocasiones, incluyendo a su compañera Twilight Zone y Helen Keller y su coprotagonista de 'Her Teacher' Patricia Smith.

Otra lamentable pérdida en Hollywood

Desafortunadamente, la semana pasada también se reportó el deceso de otra estrella de Hollywood, del veterano actor Ed Wheeler a los 88 años, por complicaciones de una neumonía.

Según lo que se reveló, la repentina partida de la icónica estrella se dio el pasado 21 de agosto en el Hospital Englewood en Nueva Jersey por insuficiencia respiratoria, pero sus familiares decidieron mantenerlo en reversa para vivir el duelo familiar sin que los medios se enteraran y causaran gran revuelo a nivel internacional.

De esta manera, se confirmó la muerte de otra recordada figura televisiva y de Hollywood como John Lasell, actor estadounidense conocido por sus personajes en "Dark Shadows" y "The Twilight Zone".