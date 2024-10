¡Terrible! Fallece conocida cantante canadiense en FATAL accidente de tránsito

La industria de la música se encuentra de luto tras la confirmación de la muerte de una reconocida cantante canadiense debido a un accidente de tránsito. El trágico evento fue anunciado por Wayne Coyne, vocalista de la banda 'The Flaming Lips', formada en 1983.

La lamentable noticia fue dada a conocer también en Instagram, por parte de Simon Raymonde, bajista y teclista de Cocteau Twins cuyo sello Bella Union estaba preparando su álbum debut. En el post, el artista recordó con gran cariño a la joven Nell Smith, quien perdió la vida el último 6 de octubre.

"Mientras todos tratamos de asimilar la terrible noticia, y por respeto a la afligida familia de Nell, no podemos hacer más comentarios", escribió en redes sociales. Asimismo, Raymonde compartió cinco instantáneas de Nell, una con ella y su hermano Ike. Otra, junto a una fogata con una guitarra, y con Coyne en Londres, otra con el vinilo de su canción The place The Viaduct Looms' y ella con Warren Ellis.