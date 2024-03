Perrito que fue adoptado en Perú se luce caminando por Milán: "Pasó de SJL a Italia"

En ocasiones, los canes se vuelven los protagonistas de divertidos videos que se comparten en las redes sociales. Recientemente, un travieso perrito causó sorpresa al ser llevado a Italia, donde ahora pasea felizmente por las calles de Milán. La mascota fue adoptada en SJL, un conocido distrito de Lima, Perú.

Una publicación en la cuenta @escarlettgambini2 mostró a una adorable mascota vestida con un traje del Capitán América, lo cual atrajo la atención y conquistó el corazón de los amantes de los animales.

Este perrito no solo destacó por su viaje a un nuevo continente, sino también por su peculiar vestimenta. Su traje a medida, hecho en Gamarra, el reconocido centro comercial de Lima, llamó la atención de los paseantes en Milán y lo convirtió en una pequeña sensación en TikTok.

Salvado de las calles de San Juan de Lurigancho, este can ha experimentado una transformación notable en su vida. Ahora, no solo goza de la seguridad y el afecto de un hogar, sino que también tiene la oportunidad de aventurarse en nuevos lugares y vivir experiencias que muchos solo pueden imaginar. Su historia es un ejemplo inspirador de cómo el amor y el cuidado pueden cambiar la vida de un animal callejero.

La presencia destacada de este adorable perrito en plataformas como TikTok ha encantado a los usuarios, quienes se han sentido conmovidos e inspirados por su historia. Su popularidad resalta la importancia de ofrecer segundas oportunidades a los animales abandonados, mostrando cómo el amor y la atención pueden transformar vidas. Su historia es un recordatorio poderoso de la bondad humana y del impacto positivo que podemos tener en el bienestar de los animales que necesitan ayuda.

El video alcanzó más de 320 mil reproducciones, por encima de 36 mil "me gusta" y con 786 opiniones recopiladas del video, donde muchos toman con humor el que la mascota pueda encontrarse en Europa, y otros que felicitan a la dueña por la adopción.

"Con su traje de gamarra pero en Italia", "Los que lo abandonaron no están soportando", "Hasta el perro sale del país y yo no puedo salir ni de Lima ", "Jajajajaja no es normal ver perros con ropa en Europa, jajajaa pero tu perro se lució", "Mi gata peruana igual es adoptada ahora vive en España", "Lo que importa es ser amados por sus dueños e indiferente el país donde vivan", "Que hermoso corazón que tienes por adoptar un perrito que tiene mejor vida. Bendiciones", fueron algunos de los comentarios.