Perrito baila el vals con invitada en una fiesta y usuarios reaccionan: "El mejor chambelán"

Un perrito causó gran revuelo en las redes sociales, como TikTok, tras ser captado bailando con una invitada en una fiesta, y los internautas no dudaron en asegurar que era "el mejor chambelán" que alguien podría pedir para poder disfrutar de la música y del momento tan especial.

Muchas personas demuestran el gran cariño que tienen hacia los animales y no dudan en llevarlos a sus reuniones u eventos si no tienen con quien dejarlos con alguien para su cuidado, teniendo así las más divertidas aventuras y anécdotas que rememorarán por siempre.

En el material audiovisual, de solo 26 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven, quien sería el homenajeado, se encontraba en el centro de todos bailando en compañía de una mujer, bailando al ritmo de un vals, mientras el resto de invitados los observan fijamente, pero pronto algo les llama la atención.

Una chica se acerca al homenajeado para bailar con él, pero un perrito pasó a su lado y se les acercó impidiendo que ambos bailen, porque deseaba ser el centro de atención. El can se para con sus dos patas traseras y comienza a sacar 'sus pasos prohibidos' robándose así los corazones de todos por la tierna escena.

La joven quedó sorprendida y no pudo evitar reír y pronto pasó al perrito a otra invitada para que continuara con el 'baile', por lo cual, aseguraron que era el mejor chambelán que cualquiera podría solicitar en su fiesta.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en aplaudir al agasajado de la fiesta por no correr al animalito y dejarlo brillar.

Por otro lado, algunos usuarios aprovecharon en dejar sus más insólitas experiencias vividas al lado de sus queridas mascotas, entre gatos y perritos.

"El perro: señorita me permite esta canción", "niños no, perritos chambelanes sí", "pensé que no le harían caso, pero sí", "el perrito fue a sacar a bailar a la chica de blanco, él quería bailar con ella", "el perro: está como aburrida esta fiesta, vamo a meterle alegría", "sacando los pasos prohibidos", "el mejor chambelán, número para contratos", "qué buen gesto, incluye al hermoso perrito en el vals", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.