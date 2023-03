Lenín Moreno descarta asilo en Paraguay y denuncia persecución política

09/03/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

El expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, se pronunció sobre el pedido de justicia que exige su país en su contra: "no existe investigación alguna" y calificó el hecho como una persecución política hacia él y sus familiares. "Es algo inédito. Yo no permití que Ecuador se vuelva otra Venezuela, no quise", acotó.

Además, descartó que solicitó asilo a Paraguay, donde reside actualmente desde hace un año. "En primer lugar, no lo he pedido; en segundo lugar, no pienso, no pienso hacerlo, no creo que lo necesite", respondió el exgobernante, consultado al respecto en una entrevista realizada por el canal ABC.

Por otro lado, cuando se le consultó sobre la posibilidad de someterse a la investigación que tiene en Ecuador, el expresidente señaló que deberá evaluar primero su salud, ya que podría verse afectada por los viajes frecuentes.

"Hubo un tiempo en que todo lo hacíamos mediante sistemas telemáticos. Yo pienso que también se puede hacer con sistema telemático el sistema que están tratando de imponer", manifestó, así como tener una discapacidad en torno al 85% y una vulnerabilidad.

Asimismo, indicó que "lo único que tratan es de hacer un escarmiento" que consideró está dirigido contra "aquella persona que se atreva a no seguir los lineamientos del socialismo del siglo XXI". Además, acotó que existen "alternativas" incluidas en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en los derechos humanos.

Caso de investigación

Como se recuerda, la Fiscalía ecuatoriana acusa al exmandatario Moreno de presuntamente haberse beneficiado con su familia de supuestos sobornos pagados por la empresa Sinohydro por la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande de su país.

La fiscal Diana Salazar solicitó la prisión preventiva con el propósito de garantizar que todos los involucrados estén presentes a lo largo del proceso penal.

"El monto del presunto cohecho sería de unos US$76 millones, que corresponderían a aproximadamente el 4% del valor contratado de la obra, que inicialmente fue de casi US$1.979 millones", manifestó Salazar.

Por otro lado, Moreno niega las acusaciones por el supuesto delito de cohecho, que se castiga hasta con siete años de cárcel en Ecuador. "No me voy a dejar vencer. (..) Me defenderé con absoluto apego a la verdad", expresó.

Dato

Lenín Moreno, quien fue presidente de Ecuador entre los años 2017 y 2021, y vicepresidente entre 2007 y 2013, manifestó que las acusaciones en su contra fueron orquestadas por el expresidente Rafael Correa.