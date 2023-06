Muere John Romita, legendario dibujante de Spider-Man, a los 93 años

14/06/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

El icónico artista de Marvel Comics, John Romita, reconocido principalmente por su trabajo en "The Amazing Spider-Man", falleció a los 93 años en Estados Unidos, según anunció su hijo el martes.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1930, Romita pasó décadas dibujando al popular superhéroe de la serie de cómics "The Amazing Spider-Man" para Marvel Comics durante lo que se conoce como la "edad de plata" del cómic.

"Mi padre, John Romita, falleció pacíficamente mientras dormía el lunes por la mañana", escribió su hijo, John Romita Jr., también un talentoso dibujante de cómics, en su cuenta de Instagram.

Romita Jr., de 66 años, agregó: "Es una leyenda en el mundo del arte y sería un honor para mí seguir sus pasos... Fue el hombre más grande que he conocido".

El dibujante británico Sean Phillips, conocido por su colaboración con el guionista Ed Brubaker en obras exitosas de cómics "noir" como "The Fade Out" y "Fatale", tuiteó que Romita era "el mejor artista de Spider-Man".

Romita tuvo la oportunidad de trabajar con el difunto y legendario historietista de Marvel, Stan Lee, co-creador de varios personajes, incluido Spider-Man, quien se convirtió en uno de los héroes de ficción más queridos en todo el mundo.

Además de su trabajo en Spider-Man, Romita también dibujó títulos protagonizados por Daredevil, otro personaje histórico creado por Lee. Tanto Lee como su colaborador en la creación de Spider-Man, Stephen Ditko, fallecieron en 2018 a los 95 y 90 años, respectivamente.

En una entrevista realizada en 2002, Romita mencionó que se sentía cómodo en el proceso creativo de Marvel.

"No me considero un creador. He creado muchas cosas, pero no me considero un verdadero creador en el sentido de Jack Kirby (coautor del famoso Capitán América)", declaró Romita al medio The Comics Reporter. "Sin embargo, siempre tuve la capacidad de mejorar las historias y personajes de otras personas. Creo que eso es lo que me ha permitido ganarme la vida durante 50 años", añadió.

Al igual que su padre, Romita Jr. trabajó en las historietas de Spider-Man y Daredevil.

James Gunn, director de la serie de películas "Guardianes de la Galaxia" de Marvel, expresó su pesar en Twitter: "Lamento enterarme del fallecimiento del gran dibujante de cómics John Romita a los 93 años".

El actual guionista de Spider-Man, Dan Slott, también rindió homenaje a Romita: "Crecí con el Spider-Man de John Romita como mi Spider-Man. Él ya era uno de mis héroes antes de que yo pusiera un pie en Marvel", destacó.